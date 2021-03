La Mercedes ha svelato la vettura 2021 quella con cui cercherà di vincere il Mondiale per l'ottava volta consecutiva. Cambia, anche se non di molto, la livrea, che resta scura, ma torna un po' di grigio, così si potrà nuovamente parlare di Frecce d'Argento, e c'è anche un tocco di verde mare. Hamilton, campione lo scorso anno per la settima volta, e Bottas ufficialmente sono i piloti da battere, ma la Red Bull è pronta a lottare per la vittoria spesso e la Ferrari prova a risalire dopo un anno molto negativo.

Riconfermato Hamilton, che ha trovato con fatica l'accordo per il prolungamento, la Mercedes punta all'ottavo titolo consecutivo, in entrambi i campionati. 13 successi nel Mondiale 2020 (in 17 Gp). Difficile pensare a una stagione così per la scuderia gestita da Toto Wolff, che in quest'ultima stagione con queste regole immagina di avere vita più difficile, ma è pronta a riscrivere la storia della Formula 1.

Tra una settimana i test del Bahrain

Per capire se la Mercedes sarà ancora la vettura da battere basterà aspettare molto poco. Perché tra il 12 e il 14 marzo in Bahrain si terranno i test pre-campionato, gli unici prima dell'inizio della stagione. In quei tre giorni i due piloti si alterneranno al volante. Hamilton e Bottas poi guideranno la Mercedes W12 nel Gp del Bahrain, a Sakhir, in programma il 28 marzo, prima tappa stagionale.

Bottas era stato involontario protagonista di uno spoiler. Perché un paio d'ore prima della diffusione ufficiale delle immagini della Mercedes del 2021, il pilota finlandese si è fatto un selfie con alle spalle la W12. E così si è scoperta con leggero anticipo la nuova vettura, e si sono intravisti anche le modifiche cromatiche.