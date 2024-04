video suggerito

La Mercedes prepara un’offerta faraonica per Verstappen: è la cifra più alta nella storia della F1 La Mercedes vuole sostituire Hamilton nel migliore dei modi e per il 2026 punta Max Verstappen. Secondo un media tedesco l’incontro con il manager e il papà del campione Red Bull avverrà già dopo il GP di Miami. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'unico modo per battere la Red Bull è privarla dei propri big. Evidentemente è questa la strategia che hanno Ferrari e Mercedes. La Scuderia di Maranello, dopo aver ingaggiato Hamilton per il 2025, starebbe pensando a Adrian Newey, il genio che ha creato alcune delle più innovative vetture della storia della Formula 1. Mentre la Mercedes sta facendo una corte spietata a Max Verstappen, che potrebbe ricevere ben presto un'offerta faraonica. La trattativa potrebbe innescarsi molto presto.

Toto Wolff, pur ribadendo di aver accettato l'addio di Hamilton e ha ribadito la sua stima e l'affetto per Lewis, vuole sostituirlo alla grande e per questo sta prendendo tempo anche per chi guiderà la vettura nel 2025. Ma in realtà Wolff guarda già al 2026 e vuole a tutti i costi Max Verstappen. Mezze frasi sono state pronunciate più volte dal team principal delle Frecce d'Argento, che ora vuole passare dalle parole ai fatti e secondo il media tedesco F1 Insider sarebbe pronto a incontrare Verstappen e il suo clan.

Ola Kallenius, il presidente del consiglio d'amministrazione Mercedes, che ha ridotto i cordoni della borsa negli ultimi anni, e i suoi soci Toto Wolff e Sir James Ratcliffe di INEOS (proprietari tutti del 33% della Scuderia) a cavallo dei GP di Miami e di Imola incontreranno Jos Verstappen (papà di Max, ed ex pilota di F1) e il manager del campione del mondo Raymond Vermeulen.

Secondo la testata tedesca per Verstappen sarebbe pronta un'offerta faraonica, addirittura da 150 milioni a stagione tra parte fissa e bonus. Una cifra enorme. Con la Mercedes che potrebbe proporgli un contratto a lungo termine e che intenterebbe anche offrire un ruolo da ambasciatore del marchio anche a fine carriera a Super Max. Inoltre Wolff proverebbe a ingaggiare diversi tecnici della Red Bull e potrebbe anche accogliere nel team anche Helmut Marko, mentore e scopritore di Verstappen.