La scuderia Alpha Tauri presenta la nuova monoposto e la nuova coppia di piloti con cui si appresta a cominciare il Mondiale 2021 di Formula 1. La presentazione della AT02 è avvenuta questo venerdì mattina tramite un breve video pubblicato sul canale Youtube della squadra con sede a Faenza. Al fianco del confermato Pierre Gasly quest'anno ci sarà il giovane giapponese Yuki Tsunoda, terzo lo scorso anno nel campionato del mondo di F2 e protetto dalla casa Honda che motorizza il team italiano.

La nuova monoposto di Alpha Tauri si distingue per i colori scelti per la nuova livrea con un blu opaco molto presente, associato al bianco che ha dominato la livrea dello scorso anno. Il nome della nuova vettura era già noto: AT02, che sta per Alpha Tauri dell'anno 2. Questa succede quindi alla AT01 che lo scorso anno si era dimostrata efficace ed era progredita per tutta la stagione 2020 soprattutto nelle mani di Pierre Gasly che è riuscito anche a portarla alla vittoria nel GP d'Italia a Monza. La nuova monoposto è stata assemblata a Faenza, mentre i motori Honda sono progettati in Inghilterra proprio accanto al quartier generale di Milton Keynes della Red Bull (la scuderia madre di cui l'Alpha Tauri è team "satellite") dove sono stati effettuati anche i test in galleria del vento e lo sviluppo aerodinamico.

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda esordiranno in pista a bordo della nuova monoposto AT02 presentata quest'oggi nei test prestagionali che, come ufficializzato la scorsa settimana nella riunione della Commission F1, si terranno in Bahrain dal 12 al 14 marzo, sullo stesso circuito Sakhir di Manama nel quale, nel week end del 28 marzo, ci sarà l'esordio nel Mondiale 2021 di Formula 1.