L'Aston Martin ha presentato la AMR21, la monoposto con cui i piloti Sebastian Vettel e Lance Stroll disputeranno il Mondiale 2021 di Formula 1. Il famoso produttore britannico ha gareggiato per l'ultima volta ai vertici del motorsport nel 1960, ma da quest'anno tornerà in griglia quest'anno (prendendo il posto della Racing Point), con il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel al volante, arrivato dalla Ferrari, al fianco di Lance Stroll. La livrea della vettura, motorizzata Mercedes, con cui i due affronteranno la stagione 2021 è del tutto caratterizzata dal tradizionale verde che contraddistingue il costruttore britannico a cui si aggiunge qualche linea blu e rosa.

Nonostante sul verde c'erano pochi dubbi, la scelta cromatica per il nuovo esordio in Formula 1 di Aston Martin non è stata semplice. A rivelarlo durante la presentazione è stato Marek Reichman, responsabile creativo della casa d'Oltremanica: "La tonalità di colore è qualcosa di molto importante. Perché la percezione dello stesso colore cambia se lo si vede allo schermo del computer, alla luce del sole o in una giornata grigia a Silverstone. Non ci crederete ma abbiamo impiegato 12 mesi per trovare la tonalità di verde giusta e siamo arrivati fino all’ultimo con delle modifiche".

La nuova scuderia guidata dal magnate Lawrence Stroll dunque fa il suo debutto nella Formula 1 moderna con una vettura i cui colori rispecchiano la grande tradizione Aston Martin. Per il momento, il team, come il predecessore Racing Point (di cui ha mantenuto il main sponsor BWT pur non optando per la livrea rosa), sarà cliente della Mercedes che fornirà i motori della AMR21 di Sebastian Vettel e Lance Stroll.