Norris decisivo per il successo di Sainz a Singapore, la Ferrari ringrazia Lando con un messaggio Carlos Sainz ha vinto in modo straordinario il Gran Premio di Singapore, ma determinante è stato l’appoggio di Lando Norris. L’inglese della McLaren è stato elogiato dalla Ferrari.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari a Singapore è riuscita a chiudere la serie di vittorie Red Bull che pareva destinata a vincere tutti i Gp del Mondiale di Formula 1 2023. Il sabato aveva fatto pensare che potesse vincere qualcun altro e in particolare la Ferrari che era assai pimpante. Sainz ha trionfato, ma determinante nel finale è stato l'appoggio di Lando Norris, che ha lavorato per sé stesso ma che ha dato una grande mano alla Rossa di Maranello, che via social lo ha ringraziato.

Sainz ha vissuto un weekend perfetto. Carlos è stato meraviglioso, è stato velocissimo al venerdì e al sabato mattina, poi ha realizzato una stupenda pole position e ha condotto l'intera gara. Sempre al comando Sainz, che nel finale ha gestito da campionissimo, intelligente come il Professore Alain Prost. Le gomme non lo aiutavano, le Mercedes le avevano nuove e galoppavano, ma non sono riuscite a superare Norris. C'è stata la sensazione che Russell fosse stato troppo morbido, con Hamilton invece che pareva più forma ed era molto più pericoloso.

Le Mercedes nel finale facevano paura, ma non sono state capaci di passare Lando Norris, che ha avuto l'appoggio di Sainz che letteralmente se l'è tirato dietro fino alla fine, con una tattica perfetta. L'inglese ha usufruito del DRS della Ferrari e così si è difeso da Russell, che nell'ultimo giro è andato a muro, e da Hamilton. Sul traguardo Norris ha festeggiato quasi più di Sainz, che uscendo dalla Ferrari numero 55 e poi sul podio si è lasciato andare, alla meritata festa per il successo numero due in Formula 1.

Due grandi amici Carlos e Lando che hanno celebrato l'uno – due a fine gara, sul podio e nelle interviste, con un mesto Hamilton, che per una volta forse davvero sperava nel colpo grosso. Evidente a tutti l'appoggio di Norris e pure alla Ferrari che, sui social, non ha fatto mistero di ciò ed ha ufficialmente scritto un messaggio di ringraziamento all'inglese della McLaren: "Good job Lando", corredata da un'emoji sorridente. Cioè "Ottimo lavoro Lando". E come dare torto alla Ferrari, che è tornata a vincere dopo oltre un anno e spera di proseguire questo magnifico settembre a Suzuka.