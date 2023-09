Sainz è strepitoso e fa la pole pure a Singapore, in 1ª fila Russell: 3°Leclerc, Verstappen solo 11° Sainz partirà dalla pole position a Singapore. Prima fila per George Russell, terzo Leclerc. La Ferrari sembra avere una grande chance per vincere il Gp domenica. Norris quarto davanti a Hamilton. Verstappen e Perez fuori in Q2.

A cura di Alessio Morra

Carlos Sainz è in pole position a Singapore. Il pilota spagnolo si conferma in grandissima forma e in un weekend perfetto partirà davanti a tutti nel Gp di Singapore di domenica. Al suo fianco in prima fila George Russell che ha beffato di sette milesimi Charles Leclerc. Poi Norris e Hamilton quinto davanti a Magnussen e Fernando Alonso. Verstappen e Perez fuori in Q2.

La Q1 si divide in due metà. La prima è quella in cui la Ferrari conferma di essere fortissima a Singapore, come ha fatto in tutte e tre le sessioni di prove libere, con Sainz e Leclerc, con pimpanti pure Norris e Russell, e con il solito Verstappen. E la seconda con un finale che sarebbe stato da cuore e batticuore con tutti i piloti in pista a doversi guadagnare la Q2 contrassegnato dal terribile incidente di Lance Stroll che, fortunatamente non si è fatto niente dopo aver distrutto la sua Aston Martin. L'incidente del canadese fa chiudere al comando Tsunoda e mette fuori Piastri e Bottas, oltre a Zhou e Albon. Stroll era già ultimo.

Nella Q2 la Ferrari è sempre forte e agguerrita. Ma davanti si piazza Alonso, sopravanzato poi da Alonso. Red Bull in difficoltà. Dopo i primi tentativi Verstappen è decimo, Perez undicesimo. E Max è pure sotto investigazione per tre impending. Un'enormità. Verstappen poi non riesce a migliorarsi, resta decimo prima di essere eliminato da Lawson! E così pure Max prova l'onta dell'eliminazione in Q2, così come Perez. Debalce Red Bull, almeno in questo sabato. Sainz il più veloce, davanti a Russell e Alonso.

Sainz mette subito tutti in riga. Il pilota spagnolo fa un tempo straordinario con gomme nuove e al primo tentativo rifila due decimi e mezzo a Leclerc, che si mette alle spalle Norris, Russell, Hamilton e Alonso. Sainz si migliora ancora e guadagna una pole position stellare, Russell è a 72 millesimi. Bravo l'inglese che è secondo, terzo Leclerc a 79 millesimi. Quarto Norris, poi Hamilton.