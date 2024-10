video suggerito

Verstappen risorge nella Sprint di Austin, batte Norris 3°: dura lotta tra le Ferrari di Sainz e Leclerc Verstappen mette fine al digiuno di vittorie in Formula 1 conquistando il successo nella Sprint Race del GP degli Stati Uniti: 3° al traguardo il suo rivale Lando Norris, mentre chiudono rispettivamente al 2° e 4° posto le due Ferrari di Sainz e Leclerc protagonisti di una lunga e serrata lotta tra loro andata in scena a più riprese.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen vince la Sprint Race del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024. L'olandese della Red Bull torna dunque al successo, seppur solo nella mini-gara, mettendo fine ad un lungo e per lui inusuale digiuno al termine di una Sprint che lo ha visto sempre in testa senza però riuscire mai a prendere il largo rispetto al più immediato inseguitore, anche nel Mondiale, Lando Norris che, dopo essersi preso la seconda posizione al via grazie al doppio sorpasso su Russell e Leclerc che gli partivano davanti in griglia, l'ha poi persa all'ultimo giro ai danni di Sainz.

Nella lotta tra i due contendenti al titolo iridato si sono dunque inserite le due Ferrari con Carlos Sainz che ha preceduto alla bandiera a scacchi sia Norris che il compagno di squadra Charles Leclerc con cui ha dato vita una dura e serrata lotta a più riprese in cui hanno rischiato più volte di andare al contatto. Dietro il monegasco, molto più staccate, si piazzano invece le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, mentre i due alfieri della Haas Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg chiudono la top-8, zona punti di questa Sprint Race del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024. Fuori dalla zona punti sia Sergio Perez con l'altra Red Bull che Oscar Piastri con la seconda vettura della McLaren.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race del GP USA della Formula 1 2024

Max Verstappen (Red Bull Racing) Carlos Sainz (Ferrari) +3.882 Lando Norris (McLaren) +6.240 Charles Leclerc (Ferrari) +6.956 George Russell (Mercedes) +15.766 Lewis Hamilton (Mercedes) +18.724 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +25.161 Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +26.588 Sergio Perez (Red Bull Racing) +29.950 Oscar Piastri (McLaren) +37.059 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +38.363 Franco Colapinto (Williams) +39.460 Lance Stroll (Aston Martin) +41.236 Pierre Gasly (Alpine) +41.995 Esteban Ocon (Alpine) +42.804 Liam Lawson (Racing Bulls) +44.008 Alexander Albon (Williams) +44.564 Fernando Alonso (Aston Martin) +46.807 Zhou Guanyu (Kick Sauber) +52.842 Valtteri Bottas (Kick Sauber) +54.476