Terribile incidente per Lance Stroll a Singapore: Aston Martin distrutta Lance Stroll ha commesso un errore nelle Qualifiche di Singapore ed è andato a muro. Il canadese è stato autore di un bruttissimo incidente. Vettura Aston Martin disintegrata.

A cura di Alessio Morra

Negli ultimi secondi della Q1 del Gp di Singapore c'è stato un terribile incidente di Lance Stroll. Il pilota canadese ha commesso un errore ed è andato a sbattere con la sua vettura al muro. Un incidente spaventoso, come testimonia proprio la sua vettura: la Aston Martin, che si è disintegrata. Il pilota ha detto di stare bene, ma ora è al centro medico.

Le Qualifiche di Singapore sono tra le più tese. Le ultime fasi erano intensissime, tutti in pista, compreso Stroll che era ultimo. Il canadese proprio all'ultima curva commette un errore, perde il controllo della sua vettura. Capisce di aver sbagliato, prova a tenerla, ma fa la manovra sbagliata e va diritto al muro. Un errore enorme, enorme è stato lo spavento che si è preso il pilota. Come lui tutti gli spettatori. Botto enorme, tra l'altro visto in diretta dal camera car.

L'Aston Martin si distrugge nella parte anteriore. Fortunatamente Stroll risponde subito. Sta bene. Anche se il controllo al centro medico va fatto, e Lance si è diretto subito al centro. Aston Martin da riparare in vista della gara di domani, nella quale Stroll partirà dall'ultima posizione.

L'incidente di Stroll porta alla chiusura anticipata della Q1. Perché in quel momento mancavano pochi secondi e con l'esposizione della bandiera rossa era piuttosto chiaro che non si sarebbe ripartiti. Beffa enorme per Bottas e soprattutto per Oscar Piastri, tagliato fuori dalla Q2. Con l'australiano che era tra l'altro proprio alle spalle di Stroll al momento dell'incidente.

Inoltre l'incidente dell'Aston Martin ha prodotto uno stop delle Qualifiche di oltre mezz'ora. Perché andava ripulita la pista e soprattutto si dovevano risistemare le barriere nella curva dove è andato a sbattere Stroll.