video suggerito

Nico Rosberg svela che Adrian Newey ha già lasciato tutti a bocca aperta all’Aston Martin con un gesto L’impatto di Adrian Newey all’Aston Martin è stato subito pazzesco: il leggendario progettista britannico si è seduto al tavolo e ha lasciato tutti a bocca aperta. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adrian Newey è al suo terzo mese di lavoro (ufficiale) in Aston Martin, visto che il suo contratto da ‘Managing Technical Partner' della scuderia inglese di Formula 1 (ricchissimo, si parla di 100 milioni di dollari in 4 anni), ha avuto inizio l'1 marzo 2025. Il focus del leggendario ingegnere britannico è sullo sviluppo della vettura del 2026, che coinciderà con il nuovo regolamento tecnico e la partnership con Honda per i motori, ma – sarà una coincidenza o meno – i risultati dell'Aston Martin sono migliorati parecchio ultimamente. In particolare Fernando Alonso, che aveva iniziato malissimo la stagione, ha conquistato otto punti nelle ultime due gare, dopo non essere riuscito a conquistarne nemmeno uno nei primi otto GP.

Lawrence Stroll, proprietario dell'Aston Martin, ha investito pesantemente per piazzare quello che è stato a tutti gli effetti un colpo di mercato clamoroso, paragonabile alla firma di un top driver. Il 66enne Newey è semplicemente il più grande progettista nella storia della Formula 1, con numeri da leggenda: 14 titoli Piloti e 12 Costruttori tra Williams, McLaren e Red Bull, con oltre 200 vittorie in carriera. Dopo 19 anni con la Red Bull, dove ha progettato auto dominanti che hanno fruttato quattro Mondiali di Vettel e tre di Verstappen, Newey ha annunciato l'addio al team di Milton Keynes lo scorso anno, decidendo di accettare l'offerta dell'Aston Martin (che includeva anche azioni del team), dopo che anche la Ferrari lo aveva corteggiato.

Adrian Newey all'Aston Martin: una leggenda con la matita in mano, tutti restano a bocca aperta

Quale sia stato l'impatto di Newey sulla scuderia inglese, un impatto che va al di là del meramente quantificabile, lo ha raccontato Nico Rosberg. L'ex campione del mondo di F1 del 2016 ha svelato che i suoi schizzi a matita – qualcosa di anacronistico in uno sport in cui la tecnologia è dominante – hanno lasciato i colleghi dell'Aston Martin a bocca aperta. "Adrian è ancora il migliore di sempre come designer di automobili e ha iniziato a lavorare a pieno ritmo – ha detto Rosberg – Sento storie di lui seduto al tavolo da disegno e di tutti gli aerodinamici Aston a bocca aperta che lo seguono mentre disegna con le sue matite. Hanno tutti i computer accesi con teraflop di potenza e dati, e lui è lì davanti a disegnare! È incredibile".

Leggi anche Perché la classifica del GP Canada poteva essere stravolta, cosa è successo dietro la safety car

Adrian Newey con Fernando Alonso: esperienza e vittorie a pacchi nell’Aston Martin

Del resto, lo stesso Alonso ha affermato che le riunioni in Aston Martin sono cambiate da quando è arrivato Newey, con lo staff messo ora sotto massima pressione per dare un contributo più profittevole allo sviluppo della macchina. Riuscire a cambiare atmosfera e prospettive di una squadra con la sola presenza è davvero per pochi: il "genio dell'aerodinamica" è uno di quelli.