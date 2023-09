Qualifiche F1 GP Singapore oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Il Gran Premio di Singapore è il quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ma è il primo in cui la Red Bull non pare favoritissima. Le Qualifiche si terranno oggi alle ore 15 e saranno trasmesse in diretta TV da Sky, sui canali 201 e 207. Telecronaca di Vanzini, Gené e Chinchero. Le Qualifiche saranno visibile in streaming su Sky Go e NOW. In chiaro si potranno seguire su TV8, ma in differita dalle 18:30.