La Ferrari di Sainz vince un Gp di Singapore pazzesco: finale thriller, Leclerc arriva quarto Carlos Sainz vince il Gp di Singapore di Formula 1. Il pilota della Ferrari conferma l’ottimo passo visto già in qualifica con la conquista della pole e si è portato a casa anche l’intera posta in palio. Finale thriller con quattro piloti incollati. Leclerc finisce quinto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlos Sainz vince il Gp di Singapore di Formula 1. Il pilota della Ferrari conferma l'ottimo passo visto già in qualifica con la conquista della pole e si è portato a casa anche l'intera posta in palio. Non una gara facile per lo spagnolo tallonato fino all'ultimo da Norris e dalle due Mercedes di Norris ed Hamilton. Crollato invece Charles Leclerc dopo aver subito i sorpassi delle stesse Mercedes assolutamente perfette ma che non hanno però potuto nulla contro lo spagnolo. Il pilota monegasco non è riuscito ad andare oltre il quarto posto forse anche penalizzato dal doppio pit stop.

Peccato per la Ferrari che aveva iniziato benissimo questo Gp proprio grazie a Leclerc protagonista di una partenza mozzafiato che gli ha consentito di essere subito dietro a Sainz piazzandosi in seconda posizione. Una gara a due facce di fatto quella di Leclerc che ha avuto problemi di temperature troppo alte con la sua monoposto. Il surriscaldamento del motore ha dunque limitato tantissimo una gara che poteva vederlo tranquillamente sul podio. La Ferrari può però consolarsi con Sainz che in un finale thriller è riuscito a prendersi la vittoria nonostante un finale pazzesco con quattro piloti distanti pochi millesimi fino all'ultimo giro. Russell all'ultima curva finisce a muro.

Le Ferrari di Sainz e Leclerc in pista a Singapore.

È il secondo Gran Premio vinto da Sainz in stagione che si è lasciato alle spalle anche un Verstappen che ha avuto costanti problemi. "Ringrazio ogni membro della scuderia Ferrari, siamo riusciti a vincere dopo un inizio difficile facendo quello che dovevamo – ha spiegato Sainz a fine gara – Tutta l'Italia sarà orgogliosa di noi. Tutto ha funzionato alla perfezione". Un trionfo cercato e meritato da Sainz che ha messo in pratica un vero e proprio capolavoro tattico. Nel finale ha infatti concesso in più di un'occasione il DRS a Norris – secondo su McLaren – arginando il ritorno della due Mercedes di Russell e Hamilton che in precedenza, dopo una Virtual, avevano a loro volta rischiato con un pit-stop. Una partita a scacchi vinta alla grande da Sainz che con questa "collaborazione" con il suo ex compagno di squadra, centra il suo secondo successo in carriera con la Rossa.

L'ordine d'arrivo del GP di Singapore della Formula 1 2023

Carlos SAINZ Lando NORRIS+0.812 Lewis HAMILTON+1.269 Charles LECLERC+21.177 Max VERSTAPPEN+21.441 Pierre GASLY+38.441 Oscar PIASTRI+41.479 Sergio PEREZ+54.534 Liam LAWSON+65.918 Kevin MAGNUSSEN+72.116 Alexander ALBON+73.417 Guanyu ZHOU+83.649 Nico HULKENBERG+86.201 Logan SARGEANT+86.889 Fernando ALONSO+87.603 George RUSSELL (ritirato) Valtteri BOTTAS (ritirato) Esteban OCON (ritirato) Yuki TSUNODA (ritirato)