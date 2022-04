MotoGP oggi, orari TV GP Portogallo su TV8 e Sky: dove vedere in diretta e streaming la gara a Portimao La MotoGp sbarca in Europa con il GP di Portimão, sulla pista dell’Autódromo Internacional do Algarve. Caccia al leader del Mondiale, il pilota italiano Enea Bastianini del Team Gresini. Ecco l’orario della gara e dove vederla in TV e streaming su TV8 e Sky.

La MotoGp fa tappa in Portogallo, ecco l’orario della gara e dove vederla in TV e streaming su TV8 e Sky.

La MotoGp torna in pista oggi, domenica 24 aprile, con la partenza alle ore 14:00 del Gran Premio del Portogallo. Si corre a Portimão sulla pista dell'Autódromo Internacional do Algarve. A scattare dalla pole position è Zarco che con un giro straordinario verso la fine delle qualifiche s'è lasciato alle spalle Mir e Aleix Espargaro. Marc Marquez beffato da una bandiera gialla, parte in terza fila: lo spagnolo è stato protagonista anche di una brutta caduta nelle libere 3. Qualifiche sfortunate per Bagnaia, che parte dalla nona fila a causa il ruzzolone spaventoso.

Dopo la vittoria dell'italiano Enea Bastianini (leader della classifica piloti nella classe regina in sella al Team Gresini) nel Gran Premio di Austin, il quinto appuntamento nel calendario del Mondiale approda in Europa: il tracciato lusitano ospita la prima gara sul ‘vecchio continente' dopo le sfide in Qatar, Indonesia, Argentina e America. La corsa sarà preceduta dal consueto warm up e sarà visibile in diretta TV, anche in chiaro, su Sky e TV8, oltre che in streaming sulla piattaforma satellitare di Sky.

La pista delle "fughe" sulle "montagne russe". È stato ribattezzato così il tracciato di Portimão sia perché negli ultimi anni a vincere sono stati sempre i piloti partiti dalla pole position; sia per la conformazione della lunga (circa 5 km) bretella di asfalto caratterizzata da 15 curve che hanno raggi differenti e dislivelli particolari, scanditi da dossi, scollinamenti, punti ciechi e una pendenza che in alcuni punti può essere del 12% in discesa e del 6% in salita. C'è attesa per Fabio Quartararo (campione iridato in carica), Francesco Bagnaia e Marc Marquez che sono ancora a digiuno di vittorie nonostante siano stati indicati tra i favoriti del Mondiale.

Leggi anche Qualifiche Moto GP Portogallo a Portimao, orari e dove vederle

Gli orari TV del MotoGP GP Portimão, a che ora inizia la gara di oggi

Il Gran Premio del Portogallo di MotoGp inizia alle ore 14:00, quando scatterà la partenza su uno dei circuiti più affascinanti e insidiosi d'Europa. Nella programmazione in palinsesto sono due gli appuntamenti nella programmazione da seguire: tra le 10:40 e le 11:00 c'è il warm up, a distanza di qualche ora da non perdere il Paddock Live (ore 13:15) con le ultime notizie direttamente dalla pista fino alla partenza della classe regina.

MotoGP in TV oggi: dove vederla in tv e streaming

La corsa del Gran Premio del Portogallo della MotoGP 2022 sarà trasmessa in diretta TV da Sky che manderà in onda la gara sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite) e Sky Sport MotoGp (numero 208 del satellite). A raccontare le evoluzioni dei piloti in telecronaca ci sarà Guido Meda affiancato da Mauro Sanchini per il commento tecnico. Il GP di Portimão sarà visibile anche in diretta streaming collegandosi – sempre se abbonati – alla app di Sky Go oppure al sito NOW (previo pagamento del passport previsto).

La gara della MotoGP di oggi potrà essere vista anche in chiaro su TV (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita e a partire dalle ore 21:50. La tappa in Portogallo (edizione 2022) è una delle cinque che figurano nella lista dei Gran Premio trasmessi gratuitamente in diretta su TV8.