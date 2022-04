Ducati in pole in Portogallo, Zarco un fulmine a Portimao. Beffa per Marquez, sesto Bezzecchi Zarco in pole a Portimao, in prima fila con Mir e Aleix Espargaro. Marc Marquez è stato beffato da una bandiera gialla. Sesto Bezzecchi.

A cura di Alessio Morra

In condizioni particolari riesce a prevalere Johann Zarco. Il pilota francese conquista la pole position in Portogallo. Zarco nel finale ha trovato un giro splendido e si è messo alle spalle Mir e Aleix Espargaro. Marc Marquez aveva realizzato il giro più veloce, ma la pole dello spagnolo è stata cancellata.

Qualifiche complicatissime per i piloti della MotoGP. La pioggia che si è abbattuta copiosa è un ricordo sì, ma la pista è bagnata o meglio umida e le condizioni sono complicate. Cadono in parecchi, compresi gli italiani Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, che è finito al centro medico a causa di un problema alla spalla.

Nell'ultima manche la pista si asciuga sempre di più e ciò significa che in tanti hanno la chance di fare la pole position. Il giro migliore lo fa Marc Marquez, che dopo il volo della mattinata è carichissimo, che però non riesce a realizzare il giro migliore. Perché mentre arrivava sul traguardo sventolava la bandiera gialla per la caduta di Pol Espargaro. Quindi giro cancellato e Marquez che partirà addirittura nono, da primo potenziale. Zarco piazza la zampata e precede Mir, campione 2020, e Aleix Espargaro.

Quarto Miller, poi il campione in carica Quartararo, sesto Loris Bezzecchi, autore di una qualifica splendida. Terza fila per Luca Marini, che partirà ottavo e scatterà tra i fratelli Marquez. Partirà dall'ultima posizione invece Pecco Bagnaia, chiamati a una rimonta anche Morbidelli e Dovizioso e Bastianini.

La Griglia di Partenza del Gp Portogallo

1a fila: Zarco, Mir, Aleix Espargaro

2a fila: Miller, Quartararo, Bezzecchi

3a fila: A. Marquez, Marini, M. Marquez

4a fila: P. Espargaro, Oliveira, Binder

5a fila: Martin, Vinales, Di Giannantonio

6a fila: Dovizioso, Nakagami, Bastianini

7a fila: Morbidelli, Gardner, Savadori

8a fila: D. Binder, Rins, Fernandez

9a fila: Bagnaia.