Il Mondiale di MotoGP non si ferma e in questo weekend si corre sul circuito di Assen, soprannominato l'Università del Motociclismo. Tappa in Olanda, dunque, da dove si ripartirà dal successo di Marc Marquez, tornato di nuovo sul gradino più alto del podio a festeggiare in Germania. Assen, presente nei calendari della MotoGP dal 1949, è stato assente dal calendario 2020 di MotoGP a causa del Covid-19 ma quest'anno riappare e ospiterà le gare di Moto2, Moto3 e MotoGP.

Sarà l'occasione per rivedere nuovamente in sella lo stesso Marquez e capire se quella del Sachsenring può definirsi l'inizio di una lunga serie di vittorie oppure aspettarci di nuovo i duelli tra il leader del Mondiale, Fabio Quartararo e Johan Zarco che occupa il secondo posto. Valentino Rossi, che la scorsa settimana è arrivato al 14esimo posto, cercherà di recuperare nella gara ad Assen. Una pista che sarà anche un esame importante per le Ducati ufficiali di Miller e Bagnaia che occupano il terzo e quarto posto in classifica. Infortunio per Franco Morbidelli, che salterà la gara e sarà sostituito da Petronas. Ecco il programma e gli orari di diretta TV e live streaming su TV8, Sky e DAZN per seguire il weekend di MotoGP.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta al GP Olanda ad Assen

La programmazione completa delle prove libere da venerdì 25 giugno alle gare di Domenica 27 giugno, tra MotoGP, Moto3 e Moto2. Tutto il weekend di MotoGP sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e DAZN. Sarà possibile vedere tutto anche in streaming sulle app di Sky-Go e DAZN.

Venerdì 25 giugno: prove libere

Moto3

Libere 1: 9:00 – 9:40

Libere 2: 13:15 – 13:55

Libere 1: 9:00 – 9:40 Libere 2: 13:15 – 13:55 Moto2

Libere 1: 10:55 – 11:35

Libere 2: 15:10 – 15:50

Libere 1: 10:55 – 11:35 Libere 2: 15:10 – 15:50 MotoGP

Libere 1: 9:55 – 10:40

Libere 2: 14:10 – 14:55

Sabato 26 giugno: qualifiche

Moto3

Libere 3: 9:00 – 9:40

Qualifiche: 12.35 – 13:15

Libere 3: 9:00 – 9:40 Qualifiche: 12.35 – 13:15 Moto2

Libere 3: 10:55 – 11:35

Qualifiche: 15:10 – 15:50

Libere 3: 10:55 – 11:35 Qualifiche: 15:10 – 15:50 MotoGP

Libere 3: 9:55 – 10:40

Libere4: 13:30 – 14:00

Qualifiche: 14:10 – 14:50

Domenica 27 giugno: gara

Moto3

Warm Up: 8:40 – 9:00

Gara: 11:00

Warm Up: 8:40 – 9:00 Gara: 11:00 Moto2

Warm Up: 09:10 – 09:30

Gara: 12:20

Warm Up: 09:10 – 09:30 Gara: 12:20 MotoGP

Warm Up: 9:40 – 10:00

Gran Premio: 14:00

Orari TV8 GP Assen in differita, la programmazione in chiaro

La gara del Mondiale nel GP di Olanda ad Assen però, oltre alle dirette su Sky e DAZN, sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su TV8, (canale 8 del digitale terrestre). Tutte le gare di Moto2, Moto3 e MotoGP inizieranno a partite dalle ore 14:05. Le qualifiche al sabato invece a partire dalle ore 16:30.

Sabato 26 giugno

Ore 16:30 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

Ore 16:30 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8 Domenica 20 giugno

Ore 14:05 – Gara Moto3 in differita su TV8

Ore 15:45 – Gara Moto2 in differita su TV8

Ore 17:15 – Gara MotoGP in differita su TV8

Le caratteristiche del circuito di Assen

Assen è sempre stato un circuito particolare e impegnativo. La pista olandese di 4542 metri prevede ben 26 giri da percorrere con il fattore meteo che è sempre un'incognita. Assen è una pista che non consente molte frenate, infatti è dotata di diverse zone di accelerazione e curvoni veloci che determinano frenate poco impegnative.

L'ultima pilota ad imporsi in Olanda è stato Vinales nel 2019 dato che nel 2020 Assen non era sul calendario MotoGP a causa della pandemia. Lo spagnolo arrivò davanti a tutti con Marc Marquez secondo e Fabio Quartararo, attuale leader del mondiale, sul terzo gradino del podio.