Marc Marquez torna a trionfare in MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda ha vinto il GP di Germania al Sachsenring. Prova leggendaria del 6 volte campione del mondo della MotoGP, che è stato davanti dall'inizio alla fine, riuscendo a resistere agli assalti di Oliveira che non è riuscito a piazzare la doppietta dopo l'affermazione in Catalogna. Marquez non vinceva dal GP di Valencia del 2019, e si è messo alle spalle così forse definitivamente un vero e proprio calvario legato all'infortunio. Terzo posto per Quartararo, 14° Rossi.

L'incubo è finito per Marc Marquez, su uno dei tracciati preferiti. Al Sachsenring lo spagnolo è riuscito a tagliare il traguardo per primo, davanti a Oliveira. Dopo un'ottima partenza il pilota della Honda è sempre rimasto davanti e nonostante un paio di errori in staccata, è riuscito a mantenere alle sue spalle il portoghese che si è "accontentato" del secondo posto. Prova di forza di Marquez e grande iniezione di fiducia per il futuro dopo i tanti problemi fisici per l'infortunio al braccio destro. Dopo 3 ritiri di fila, un 7° e un 9° posto Marc può finalmente esultare ed è stata grande l'emozione per lui a fine gara. Per lui si tratta dell'undicesimo successo di fila sul tracciato tedesco.

Alle spalle di Oliveira, terzo posto per Quartararo che mantiene il primato nella classifica iridata, allungando su Zarco che ha gettato alle ortiche la pole, finendo 8°. Giornata più che positiva per Bagnaia che dopo una partenza difficile, ha rimontato fino al quinto posto. 14° posto finale per Valentino Rossi che nonostante una buona prima parte di gara, con tempi interessanti si è poi spento alla distanza.

Questo l'ordine d'arrivo del GP Germania di MotoGP: