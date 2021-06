Questo weekend torna la MotoGP, in programma oggi le qualifiche sul circuito della "Cattedrale" di Assen per il GP Olanda. Alle ore 14:10 iniziano le qualifiche del Gran Premio, che determineranno la griglia di partenza della nona gara del Campionato Mondiale di MotoGP 2021. Il circuito olandese è molto caro a Valentino Rossi, che ad Assen ha trionfato ben dieci volte, e qui proverà a ottenere un risultato positivo più per il morale che per la classifica, già ampiamente compromessa. Facile, invece, che i protagonisti siano i soliti noti: a giocarsi la pole position, probabilmente, saranno le Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales (il più veloce nelle prime due sessioni di prove libere), le Ducati di Johann Zarco, Jack Miller e Pecco Bagnaia, con l'inserimento possibile della Honda di Marc Marquez, trionfante nell'ultimo GP tedesco e reduce di una brutta caduta in FP2. Le qualifiche sono trasmesse in diretta TV su Sky e DAZN, sintesi in differita in chiaro su TV8.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Olanda di MotoGP: gli orari TV

Le qualifiche del Gran Premio di Olanda sul circuito di Assen, sono in programma oggi a partire dalle ore 14:10. Queste seguiranno le due sessioni di prove libere che si terranno oggi: la terza, in programma alle ore 9:55, e la quarta, a partire dalle ore 13:30.

Q1 e Q2 termineranno alle ore 14:50, per poi lasciare spazio alle qualifiche della Moto 2, previste per le ore 15:05. L'ultimo GP disputato ad Assen nel 2019, poiché lo scorso anno è stato cancellato a causa della pandemia, ha visto partire dalla pole position il francese Fabio Quartararo.

Qualifiche MotoGP GP Olanda, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP di Olanda di oggi saranno visibili in diretta TV su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport MotoGP (numero 208 del decoder), con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Le qualifiche si potranno vedere anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno usufruire dell'app Sky Go, mentre l'alternativa è rappresentata da DAZN, dove a raccontarle sarà la voce di Niccolò Pavesi con il commento di Marco Melandri. Le qualifiche della MotoGP di oggi non saranno trasmesse in diretta in chiaro su TV8. Sul canale 8 del digitale terrestre la qualifica del GP di Assen sarà visibile in differita e in sintesi, a partire dalle ore 16:30.