La pioggia condiziona la seconda sessione di prove libere del GP d'Olanda della MotoGP 2021. Nei primi minuti delle FP2 sul circuito di Assen Maverick Vinales, come accaduto nelle FP1, si conferma il pilota più veloce in pista. Dietro di lui Oliveira con la KTM e il compagno di squadra in Yamaha Fabio Quartararo. Quarto crono per Marc Marquez protagonista però di una bruttissima caduta che lo ha visto andare a sbattere violentemente con il braccio infortunato. Soltanto 17° Valentino Rossi che termina così fuori dalla top-10 nella classifica combinata dei tempi (che al momento lo vedrebbe dunque partire dal Q1 nelle qualifiche del sabato).

Classifica, tempi e risultati delle FP2 del GP d'Olanda ad Assen della MotoGP 2021

M. VIÑALES (Yamaha) 1:33.2412 M. OLIVEIRA (KTM) +0.153 F. QUARTARARO (Yamaha) +0.250 M. MARQUEZ (Honda) +0.319 J. MIR (Suzuki) +0.460 J. ZARCO (Ducati Pramac) +0.467 A. RINS (Suzuki) +0.719 J. MILLER (Ducati) +0.825 A. ESPARGARO (Aprilia) +0.840 P. ESPARGARO (Honda) +0.855

La classifica combinata dei tempi dopo FP1 e FP2 del GP Assen 2021