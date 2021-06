Il circuito di Assen è da sempre quello in cui Valentino Rossi riesce a tirare fuori il meglio di sé, ma questa volta il week end del GP d'Olanda della MotoGP non è iniziato nel migliore dei modi per il pilota Petronas che ha chiuso al 17° posto nella classifica combinata dei tempi dopo FP1 e FP2. Un risultato non buono dunque nelle prime due sessioni di prove libere per il fresco cittadino onorario di Assen che però sembra essere ottimista in vista del prosieguo del fine settimana olandese anche se ha dovuto ammettere che difficilmente sarà competitivo per quello che era il suo obiettivo, ossia tornare sul podio.

"Questa pista è fantastica ed è un grande piacere correre qui, è qualcosa di speciale. Alla fine la mia posizione oggi non è buona, ma sono stato anche abbastanza sfortunato – ha infatti detto il Dottore al termine delle FP2 del GP d'Olanda-. C'erano molte bandiere gialle e nel mio ultimo giro stavo andando bene fino al terzo settore, quando è arrivata la pioggia.

Non credo di essere stato in grado di fare un giro completo al massimo del mio potenziale oggi e penso che avrei potuto avere una posizione migliore, probabilmente intorno al decimo posto – ha poi aggiunto il nove volte campione del mondo -. Abbiamo alcune cose da migliorare nei settori due e quattro, in più dobbiamo capire le gomme. C'era una buona aderenza anche sul bagnato e mi sentivo bene. Spero che possiamo avere un sabato asciutto e, in particolare, una domenica asciutta.

Mi sono trovato bene con la moto e sono ottimista perché non è andata male – ha infine concluso Valentino Rossi -. Ho un potenziale migliore rispetto alla classifica. Purtroppo però non siamo così competitivi per giocarci ciò che vorrei, ovvero il podio. Credo di poter fare una gara decente".