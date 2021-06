Valentino Rossi sulla pista di Assen si è sempre sentito a casa come dimostrano le dieci vittorie in carriera ottenute in quella che è considerata l'Università della due ruote. Ma questo week end il Dottore correrà il suo primo GP d'Olanda da padrone di casa: prima che cominciassero le sessioni di prove libere del nono appuntamento stagionale della MotoGP 2021 infatti il pilota del team Petronas è stato nominato cittadino onorario del comune di Assen nel corso di una cerimonia che si è tenuta nel paddock del circuito oranje alla vigilia del week end di gara.

Il sindaco di Assen Marco Out ha spiegato che la scelta di insignire la cittadinanza onoraria al 42enne di Tavullia è dovuta alle grandi prestazioni messe in scena nel corso degli anni sullo storico circuito sede del GP d'Olanda e per il suo contributo alla sviluppo della città di Assen. Valentino Rossi ha infatti vinto per la prima volta in terra olandese nel 1997, al suo secondo anno in 125cc, ripetendosi poi l'anno successivo anche in 250cc. Sono otto invece i successi ottenuti in MotoGP, vale a dire nel 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 e 2017 (che coincide con il suo ultimo trionfo nella classe regina del Motomondiale).

Questo suo incredibile feeling con il circuito ha convinto il comune di Assen a rendere Valentino Rossi l'unico cittadino onorario attualmente vivente della città. La quarta persona di sempre a ricevere tale onorificenza. Domenica dunque il nove volte campione del mondo correrà il suo primo GP d'Olanda da padrone di casa che potrebbe anche essere la sua ultima volta ad Assen da pilota di MotoGP (nelle conferenza stampa ha infatti lasciato intendere che sarà molto difficile vederlo ancora correre anche nel 2022).