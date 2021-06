La decisione ufficiale sul suo futuro arriverà solo dopo la pausa estiva della MotoGP, ma alla vigilia del GP d'Olanda ad Assen Valentino Rossi sembra molto orientato verso il ritiro al termine della stagione. A rivelarlo è lo stesso pilota del team Petronas che ha bollato come "molto difficile" la sua permanenza in griglia di partenza della classe regina del Motomondiale anche nel 2022. Sulla bilancia del Dottore dunque sembra che i deludenti risultati ottenuti in questo primo scorcio di stagione nel quale, per sua stessa ammissione, non si è divertito, hanno un peso maggiore rispetto alla voglia di continuare a correre.

Il 42enne di Tavullia fino ad oggi non si era mai sbilanciato così tanto, ma questa volta le sue poche parole a riguardo sembrano lasciare pochi dubbi su quale sia al momento la celta più probabile: "Sarà molto difficile per me correre la prossima stagione" ha risposto infatti all'ennesima domanda sul suo futuro nella tradizionale conferenza stampa alla vigilia del GP d'Olanda ad Assen.

Confermando che il principale finanziatore del team VR46, il principe saudita Abd al-Aziz Al Sa'ud, sta facendo molte pressioni affinché il prossimo anno corra da pilota nella sua squadra in coppia con il fratello Luca Marini, Valentino Rossi sembra aver escluso anche questa ipotesi ribadendo un concetto più volte espresso in passato, cioè che anche tale evenienza è molto remota: "Il Principe (Abd al-Aziz Al Sa'ud, ndr) sta pressando molto affinché guidi nella mia squadra con la Ducati, ma per me sarebbe davvero molto difficile". Il ritiro del nove volte iridato dalla MotoGP al termine della stagione dunque non è mai stato concreto come lo è adesso.