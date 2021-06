Oggi domenica 27 giugno, alle 14,00 si corre sul Circuito di Assen la gara di MotoGP per il GP di Olanda. Un appuntamento tradizionale e storico per i motori, visto che Assen ha sempre ospitato un gran premio dal 1949, prima su circuiti cittadini poi in pista dal 1955. A partire in pole in questo nono gran premio stagionale è Maverick Vinales, al suo fianco in pima fila il leader della classifica iridata Fabio Quartararo con l'altra Yamaha e la Ducati di Pecco Bagnaia. Partirà 12° Valentino Rossi, mentre Marc Marquez, vincitore dell'ultimo GP al Sachsenring, scatta dalla terzultima casella della griglia di partenza. La gara della MotoGP di oggi è trasmetta in diretta TV e in live streaming da Sky e DAZN, la differita invece andrà in onda sul canale in chiaro TV8.

A che ora inizia la gara del GP Assen: gli orari della MotoGP 2021

Il GP di Olanda prende il via alle 14.00 in punto di domenica 27 giugno 2021. Orario canonico per il semaforo verde che darà il via al confronto sul Circuito di Assen, nono appuntamento stagionale del Motomondiale 2021. L’anno scorso il G non si è disputato a causa della pandemia e l’ultimo vincitore ad Assen è stato Maverick Vinales nel 2019 su Yamaha. Ma c'è chi detiene il record di successi in Olanda ed è Valentino Rossi che qui ha trionfato in ben otto occasioni.

MotoGP in TV, dove vederla su Sky, DAZN e TV8

Tutto il Gran Premio – come tutti gli appuntamenti del fine settimana ad Assen – si può vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go e Dazn. In chiaro differita su Tv 8 la gara di domenica pomeriggio. La sfida nel GP d'Olanda viene trasmessa integralmente e in diretta in TV sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Un appuntamento criptato e a pagamento per i soli abbonati che potranno godersi la gara della classe regina del Motomondiale sul Circuito di Assen anche in streaming. Si deve scaricare l'app SkyGo e avere un pc o un device. Per chi ha sottoscritto l'abbonamento, anche su DAZN e sul servizio on demand di NowTV. Inoltre la gara di MotoGP sarà visibile in differita dalle 15.45 in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).