Franco Morbidelli sarà costretto a saltare il Gran Premio d'Olanda in programma nel prossimo weekend nel tempio di Assen. Il pilota italiano si è infortunato nuovamente al ginocchio sinistro, già dolorante e che lo aveva limitato nel Gran Premio di Francia tenuto due settimane fa. Il pilota della Yamaha si stava allenando, mentre correva al campo scuola, quando ha sentito una fitta al ginocchio. Ora c'è molta paura, per il momento non si conoscono le condizioni esatte del pilota di origini brasiliane che mercoledì verrà sottoposto a esami strumentali. Si spera che Morbidelli non salti ulteriori gare oltre a quella dell'Olanda, l'obiettivo è quello di evitare l'intervento al ginocchio, che preferirebbe effettuare a fine campionato. La Yamaha non dovrebbe eleggere a sostituto il collaudatore Cal Crutchlow, ma non sarà l'inglese a rilevarlo. Ora si spera che il problema al ginocchio sinistro, già lesionato lo scorso anno durante un allenamento al Ranch.

Un solo podio per Morbidelli nel Mondiale 2021

La stagione di Morbidelli fin qui non è stata straordinaria. Lo scorso anno, in un anomalo e veloce campionato 2020, l'italo-brasiliano ha chiuso al secondo posto, è stato vice-campione del mondo (alle spalle di Mir) con tre vittorie e cinque podi. Ma in questo 2021 Morbidelli ha fatto un'enorme fatica con la Yamaha che non aiuta né lui né Valentino Rossi. Quattro volte in zona punti in otto gare, ma solo due volte nei primi cinque: quarto posto nel Gp di Portogallo e terzo in quello di Spagna. Attualmente Morbidelli occupa l'undicesima posizione nel Mondiale Piloti con 40 punti, uno in meno di Marc Marquez, che in Germania domenica scorsa è tornato a vincere dopo un anno e mezzo.