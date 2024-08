video suggerito

Marc Marquez fenomenale, è sua la pole al Gp Aragon di MotoGP: Acosta secondo, Bagnaia chiude terzo Marc Marquez si prende la pole position al GP di Aragon di MotoGP. Il pilota del team Gresini si piazza davanti a Pedro Acosta secondo. Pecco Bagnaia terzo a 8 decimi dallo spagnolo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez si prende la pole position al GP di Aragon di MotoGP. Il pilota del team Gresini si piazza davanti a Pedro Acosta secondo. Pecco Bagnaia terzo a 8 decimi dallo spagnolo. Nelle FP2 del venerdì il miglior tempo era stato proprio del Caproncito davanti a Martin e Miller. Lo stesso Martin proprio all'inizio delle qualifiche è caduto in curva facendogli perdere molto tempo rispetto agli altri. In precedenza Binder e Acosta avevano invece centrato l'accesso in Q2. Eliminati invece Bezzecchi (13°), Bastianini (14°) e Di Giannantonio (16°). Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Marquez torna in pole position dopo 4 mesi e 6 giorni da Jerez.

Le parole di Bagnaia sul terzo posto in pole: "Faccio molta fatica"

Il pilota Gresini fa il miglior tempo in 1:46.766 e rifila 840 millesimi ad Acosta e 842 millesimi a Bagnaia. Martin invece dopo la caduta partirà in seconda fila con Alex Marquez e Morbidelli. Bagnaia al termine delle qualifiche ha spiegato a Sky le sue impressioni per il terzo posto conquistato: "Abbiamo preso 8 decimi e non va bene – spiega -. Io faccio molta fatica e la moto scivola, abbiamo il pomeriggio per migliorare ma il grip è davvero poco, stiamo cercando di migliorare questo aspetto. Partire in prima fila è comunque molto importante e credo che abbiamo buone possibilità". Poi su Marquez il campione del mondo in carica è netto: "Proveremo ad arrivare sicuramente davanti a Jorge, Marc lo temo, è troppo superiore oggi e proveremo a migliorarci nel pomeriggio per avvicinarci un po'".

I risultati finali delle qualifiche al GP Aragon di MotoGP

Marquez 1:46.766 Acosta +0.840 Bagnaia +0.842 Martin +0.876 A. Marquez +1.041 Morbidelli +1.348 Binder +1.726 Oliveira +1.784 R. Fernandez +2.157 Zarco +2.314 Espargaro +2.941 Vinales +3.760