Marc Marquez è ingiocabile anche sul bagnato, sua la pole al GP di Germania: disastro Bagnaia

Ennesima pole position per Marc Marquez che sotto la pioggia battente si prende il miglior tempo in vista della Sprint e soprattutto del GP di Germania in programma domenica. Delusione cocente per Bagnaia, in costante difficoltà e scivolato in undicesima posizione.

Marc Marquez non ha lasciato se non le briciole di estemporanei momenti di gloria per gli altri piloti sul circuito dello Sachsenring in un sabato caratterizzato dal maltempo e da una pioggia che ha iniziato a battere nelle FP1 fino a rovesciarsi per bene durante i tempi validi per la pole. Ma anche l'acqua non ha fermato il maiorchino che ha stampato la sua Ducati davanti a tutti, confezionando l'ennesima prova perfetta. Per un Marquez festeggiante, c'è un Pecco Bagnaia deludente ai massimi livelli: solo 11° a conferma delle enormi difficoltà, costantemente lontanissimo dai migliori tempi.

Dietro a Marquez un ottimo Zarco. Poi Bezzecchi, davanti a Morbidelli

L'attuale leader del campionato ha giocato un po' con tutti come il gatto col topo, ed è stato semplicemente ancora una volta il migliore: tempo più veloce di tutti malgrado una pista scivolosa per la tanta pioggia. Marquez ha lasciato scatenare gli avversari, ritrovandosi anche dietro durante una Q2 in cui si è gestito alla perfezione. Il crono decisivo è arrivato puntuale all’ultimo assalto disponibile stampando il tempo sull'1’27″811. Molto bene Johann Zarco, che si è esaltato sotto la pioggia a soli 151 millesimi dalla pole, precedendo un soddisfacente Marco Bezzecchi, distante 421 millesimi da Marquez e davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli.

La pessima giornata di Bagnaia: in costante difficoltà, è 11° in griglia

All'appello è mancato Bagnaia. Pecco ha fatto enorme fatica sia in FP sia qualifica sempre lontanissimo dai primi tempi. Se la giornata era iniziata sottotono alla ricerca del miglior assetto, senza forzare i giri, pessima è stata la sensazione nella sessione per la pole con il pilota Ducati costantemente in affanno. E che non a caso ha chiuso la Q2 col peggior tempo, ritrovando ora in griglia solamente undicesimo: non certo un buon viatico in vista della gara di domenica.