MotoGP Repubblica Ceca a Brno, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La MotoGP oggi torna in pista per il GP della Repubblica Ceca a Brno dopo l'ultimo Gran Premio nel 2020: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15:00 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 14:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.