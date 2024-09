video suggerito

MotoGP oggi, dove vedere il GP Aragon su TV8 e in diretta streaming: gli orari TV Oggi si corre il GP ddi Aragon della MotoGP 2024: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV e live streaming su Sky e gratis su TV8 la gara della classe regina del Motomondiale sul circuito di Alcañiz ma anche di Moto2 e Moto3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la MotoGP torna in pista al MotorLand di Alcañiz per la gara del GP di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024. La partenza è fissata alle ore 14. Sul circuito spagnolo riparte dunque la lotta per il titolo che vede interessati i piloti Ducati Pecco Bagnaia (che scatta dalla 3ª posizione nella griglia di partenza) e Jorge Martin (che parte invece dalla quarta casella), divisi ora in classifica da 3 punti dopo il nuovo sorpasso dello spagnolo in seguito al secondo posto nella Sprint di ieri vinta da un dominante Marc Marquez che scatta oggi dalla pole. La diretta TV e il live streaming della corsa di oggi sarà disponibile su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

La griglia di partenza della gara del GP di Aragon della MotoGP

1ª Fila: 1. Marc Marquez (Gresini Ducati); 2. Pedro Acosta (GasGas KTM); 3. Francesco Bagnaia (Ducati) ;

; 2ª Fila: 4. Jorge Martin (Pramac Ducati) ; 5. Alex Marquez (Gresini Ducati); 6. Franco Morbidelli (Pramac Ducati) ;

; 3ª Fila: 7. Brad Binder (KTM); 8. Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia); 9. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia);

4ª Fila: 10. Johann Zarco (LCR Honda); 11. Aleix Espargarò (Aprilia); 12. Maverick Vinales (Aprilia);

5ª Fila: 13. Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) ; 14. Enea Bastianini (Ducati) ; 15. Jack Miller (KTM);

; 14. ; 15. Jack Miller (KTM); 6ª Fila: 16. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) ; 17. Fabio Quartararo (Yamaha); 18. Takaaki Nakagami (LCR Honda);

; 17. Fabio Quartararo (Yamaha); 18. Takaaki Nakagami (LCR Honda); 7ª Fila: 19. Augusto Fernandez (GasGas KTM); 20. Luca Marini (Honda) ; 21. Alex Rins (Yamaha)

; 21. Alex Rins (Yamaha) 8ª Fila: 22. Joan Mir (Honda).

Gli orari su Sky e TV8 del GP Aragon della MotoGP

L'orario della partenza della gara del GP di Aragon della MotoGP è fissato alle ore 14:00 di oggi. Questa dunque l'ora italiana in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato austriaco, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del dodicesimo gran premio stagionale. Di scena al MotorLand anche le gare della Moto2 e della Moto3.

Questi tutti gli orari TV del GP di Aragon del Motomondiale 2024, con la programmazione delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Alcañiz sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 18:35 su TV8)

12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 20:05 su TV8)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 21:35 su TV8)

Dove vedere la gara del GP Aragon della MotoGP in diretta TV e streaming

La gara del GP di Aragon della MotoGP sarà trasmessa in diretta TV e live streaming su Sky e in chiaro gratis su TV8. La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara sul circuito del MotorLand di Alcañiz è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘Pass Sport', anche su NOW.

Diversi invece gli orari TV per vedere gratis in chiaro il GP di Aragon: la gara della MotoGP è trasmessa in differita rispetto alla diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21:35 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Stesso orario dunque anche per la visione in streaming su tv8.it.