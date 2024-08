Marquez vince anche la Sprint Race di Aragon: Martin supera Bagnaia in testa al Mondiale di MotoGP

video suggerito

Marc Marquez vince la Sprint Race di Aragon: Jorge Martin supera Pecco Bagnaia in testa al Mondiale di MotoGP.

A cura di Vito Lamorte

Dopo la pole position, Marc Marquez si conferma dominatore assoluto del sabato di Aragon conquista anche la Sprint Race. punti importanti per riavvicinarsi ai primi tre della classifica di questo campionato iridato. Secondo posto per Jorge Martin, che approfitta della giornata difficile delle Ducati ufficiali di Bagnaia e Bastianini e vola di nuovo in testa al Mondiale. Sul terzo gradino del podio Pedro Acosta.

In occasione della dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2024, MM ha centrato il suo primo successo in sella alla Ducati e ha ritrovato una vittoria che gli mancava da quasi tre anni. Lo spagnolo è partito forte e ha fatto una sostanzialmente in solitaria.

Gara difficile per la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, che dopo una brutta partenza si è ritrovato a litigare col grip per 11 giri e alla fine ha chiuso al nono posto.

MotoGP, la classifica piloti dopo la Sprint Race di Aragon

La classifica piloti della MotoGP aggiornata dopo la Sprint Race di Aragon.

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 279 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 276 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 217 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 204 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 139 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 132 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 132 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 113 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 104 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 104 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 73 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 73 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 60 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 51 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 47 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 16 Johann Zarco (Honda LCR) 14 Joan Mir (Repsol Honda Team) 13 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 13 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 8 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 6 Luca Marini (Repsol Honda Team) 1