Marc Marquez vince la Sprint Race anche in Argentina: secondo suo fratello Alex, insegue Bagnaia Marc Marquez pigliatutto in Argentina: dopo la pole vince anche la Sprint Race davanti a suo fratello Alex. Terzo posto invece per Bagnaia.

A cura di Ada Cotugno

Non c'è nessuno che riesce a tenere il passo di Marc Marquez in queste prime battute del Mondiale di MotoGP. Dopo essersi preso tutto in Thailandia lo spagnolo trionfa ancora: prima si prende la pole per il GP Argentina, poi arriva anche al primo posto della Sprint Race facendo una straordinaria doppietta nel giro di una settimana.

Marquez domina a Termas de Rio Hondo e finisce ancora una volta davanti a suo fratello Alex, secondo nella gara sprint, con Bagnaia che chiude il podio al terzo posto e la sorpresa Zarco invece quarto. Sono due Sprint e un GP il bottino dello spagnolo fino a questo momento, numeri importantissimi che fanno sorridere la Ducati che si aspetta adesso grandi cose da questo Mondiale.

Successo incredibile per Marquez, vince la Sprint Race

Il record della pista stabilito nelle qualifiche era soltanto un antipasto di quanto visto nella Sprint Race. Le sensazioni più che positive della Thailandia si ripropongono anche nel GP Argentina dove Marquez è tra i grandi protagonisti: è stato il migliore nelle prime prove, fissando un nuovo primato con il tempo di 1'36"917, ma anche nella gara sprint nessuno riesce a tenere il suo passo. Festeggia il terzo successo consecutivo e si candida fortemente per la vittoria nella gara che si disputerà domani in terra argentina.

Anche oggi il dominio è assoluto su tutti i fronti e soltanto suo fratello Alex riesce ad avvicinarsi. Il podio è la fotocopia dell'ultimo, con i due spagnoli che si spartiscono in famiglia i primi due posti e Bagnaia che si accontenta del gradino più basso del podio, anche se oggi avrebbe potuto fare meglio: Pecco è apparso opaco nella Sprint e non si è preso rischi, ma ha comunque ottenuto un terzo posto che gli permette di restare in gioco. Sarà però durissima superare Marquez che è primo in classifica a punteggio pieno e domani potrebbe aumentare ancora di più il suo bottino con una vittoria.