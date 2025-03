MotoGP Argentina, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming. Bagnaia sfida Marquez

MotoGP oggi in pista per il GP Argentina: qualifiche in programma alle 14:50. Alle 19:00 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 19:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

11 minuti fa 09:00 Le caratteristiche del circuito di Termas de Rio Hondo per il GP Argentina di MotoGP La pista che accoglierà i piloti durante il GP Argentina si trova a a 6 km dalla città di Rio Hondo, nella provincia di Santiago del Estero e viene utilizzata dal 2014. Il circuito è lungo 4800 km e largo 16 e presenta 14 curve, 5 a sinistra e 9 a destra, alcune di esse molto dure e che costringono a brusche frenate. Il suo rettilineo principale è stato accorciato nel 2012 e misura 1.076 metri, uno dei più lunghi di tutto il Mondiale. Il circuito è il più moderno e sicuro dell'America Latina e per la sua conformazione promette di regalare gare piene di adrenalina e con sorpassi spettacolari. A cura di Ada Cotugno 41 minuti fa 08:30 Dove vedere la MotoGP oggi: alle 14:50 le qualifiche per la pole Il primo grande appuntamento della giornata di MotoGP sarà alle 14:50, quando i piloti scenderanno in pista per le qualifiche. Sarà possibile seguirle interamente su Sky, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). Per chi non possiede l'abbonamento invece è prevista anche la trasmissione tv in chiaro su TV8, dove si potrà seguire anche la gara sprint delle ore 19. A cura di Ada Cotugno 1 ora fa 08:00 MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Argentina: la diretta su Sky e in chiaro su TV8 Il secondo appuntamento dell'anno della MotoGP ci porta in Argentina. Nel primo atto andranno in scena le qualifiche, che cominceranno alle ore 14:50, seguite poi dalla gara sprint in programma alle 19:00 (orario italiano). Sarà possibile seguire l'intera giornata in diretta su Sky, sul canale Sky Sport MotoGP, e in contemporanea anche in chiaro su TV8. A cura di Ada Cotugno