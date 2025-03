video suggerito

Debutto perfetto per Marc Marquez con la Ducati, vince anche la gara del GP della Thailandia: Bagnaia è 3° Marc Marquez vince anche la gara lunga del GP della Thailandia che ha aperto il Mondiale della MotoGP 2025: a Buriram lo spagnolo ha preceduto il fratello Alex e il nuovo compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia.

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez completa il suo debutto perfetto con la Ducati. Dopo essersi assicurato la prima pole, aver vinto la prima Sprint Race, il 32enne spagnolo si è aggiudicato anche la prima gara chiudendo dunque con il bottino pieno in questo GP della Thailandia che ha aperto il Mondiale 2025 della MotoGP. L'otto volte comincia dunque come non poteva la sua avventura con il team ufficiale della casa di Borgo Panigale. A completare la festa della famiglia Marquez c'è anche il secondo posto del fratello Alex che per gran parte della corsa è stato in testa a dettare il passo (dopo che Marc lo ha sciato passare evidentemente per preservare la pressione della gomma anteriore) per poi essere superato dal più titolato della famiglia a quattro giri dalla conclusione.

Terzo posto per un Pecco Bagnaia che, come nella Sprint, ha mostrato di non avere ancora lo stesso feeling con la nuova moto mostrato dal nuovo compagno di squadra. L'italiano ha provato a tenere il passo dei due fratelli Marquez senza però riuscire nel suo intento e, come avvenuto nella gara corta del sabato, si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio. Ottima prova a Buriram anche per il nuovo alfiere del team VR46 Franco Morbidelli che chiude in quarta posizione dopo esser scattato dalla nona casella della griglia di partenza.

Conferma importante per il rookie giapponese Ai Ogura che con la sua Aprilia del team Trackhouse termina la sua prima corsa nella classe regina ala quinto posto togliendosi la soddisfazione di essere il primo nell'ordine d'arrivo tra coloro non guidano una Ducati. Sesto, ma staccatissimo rispetto al gruppo dei primi, Marco Bezzecchi al debutto con la squadra ufficiale della casa di Noale.