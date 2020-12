È stata una domenica molto triste per i motori. La morte di Sara Lenzi, giovane promessa delle due ruote, ha sconvolto tutti. Un incidente nel corso del Rally Sandalion in Gallura, ha portato via per sempre la 18enne di Piombino con il volto pulito e una passione infinita per il motocross. Fatale per lei l'impatto con il suolo e un violento colpo rimediato alla testa. Dopo i primi accertamenti di ieri i carabinieri stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto immediatamente prima della caduta e a cosa sia stata dovuta la stessa. Sotto la lente d'ingrandimento il contatto tra la sua moto e un Suv.

Grande cordoglio nel mondo dello sport italiano per la morte di Sara Lenzi. La motociclista 18enne residente nella frazione di Piombino ha perso la vita, avvenuto durante una manifestazione di scena in Sardegna. In occasione del Campionato Italiano Motorally 2020, la giovane è caduta della sua moto sbattendo violentemente la testa: l'urto è stato talmente forte da farle perdere il casco. Grave trauma cranico per la Lenzi per la quale non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi.

Nelle ore immediatamente successive alla tragedia i carabinieri hanno provato a ricostruire quanto accaduto, anche per capire a cosa è stato dovuto l'incidente mortale. In un primo momento si è parlato di una collisione con un fuoristrada che avrebbe sorpreso la Lenzi, provenendo dalla direzione opposta. Un contatto, seppur leggero (a causa della bassa velocità), tra la ruota anteriore della moto Beta del Team Beta Dirt Racing e il veicolo avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo alla ragazza che è poi finita per essere sbalzata dalla moto. Secondo quanto riportato dal Tirreno, gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno evidenziato che il suv viaggiava in realtà nella stessa direzione della motociclista italiana, confermando comunque il contatto per una dinamica però ancora da definire. Il magistrato a tal proposito ha disposto di trasferire la salma di Sara Lenzi, all'Istituto di Patologia forense dell'Università di Sassari per accertamenti.

I social sono stati travolti da un'ondata d'affetto per Sara e la sua famiglia. La notizia della sua morte infatti ha scosso non solo il panorama dei motori e dello sport italiano. La studentessa 18enne, era una ragazza piena di vita, e amatissima. Proprio recentemente aveva inviato un tema alla sua professoressa dell'Istituto tecnico meccanico di Piombino in cui si raccontava a cuore aperto, parlando dei suoi sogni e progetti futuri: "Per il mio futuro sogno di diventare una brava motociclista e di girare il mondo". Parole che lette ora non possono che alimentare ulteriormente la commozione per una giovane vita spezzata.