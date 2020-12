Sara Lenzi è morta a 18 anni in un incidente stradale avvenuto al Rally Sandalion in Gallura, in Sardegna. È in località S’Iscala Pedrosa, nel Comune di Alà dei Sardi, che s'è verificato lo schianto. La ragazza trovava lì assieme al suo team per partecipare all'ultima tappa del Motorally italiano che era iniziato oggi e avrebbe vissuto il momento clou martedì prossimo, nel giorno dell'Immacolata (8 dicembre). La tragedia si è verificata durante il percorso tra la prima e la seconda prova speciale di giornata: è stato durante il trasferimento, tutto accaduto in pochi attimi.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

Sara Lenzi stava percorrendo una strada stretta, asfaltata e in discesa. È stato in quel momento che, nonostante fosse in pieno controllo del mezzo, non è riuscita a evitare la collisione con un fuoristrada che l'ha sorpresa provenendo dalla direzione opposta. La sua moto – una Beta del Team Beta Dirt Racing – è andata a sbattere contro quella Jeep proveniente in senso contrario. Nonostante la velocità fosse bassa, la giovane pilota non è riuscita a controllare il mezzo: la ruota anteriore ha sbandato improvvisamente, perso aderenza e la ragazza è stata disarcionata dalla sella.

Nella caduta ha sbattuto la testa contro la parte anteriore del veicolo. L'urto non le ha dato scampo. Inutile ogni tentativo di soccorso, la giovane originaria di Riotorto (frazione di Piombino, in provincia di Livorno) è deceduta sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Quando il medico del 118 è arrivato sul luogo null'altro ha potuto fare che constatare il decesso.

Giornata sospesa dopo la notizia della tragedia

Nella classifica femminile Sara Lenzi era seconda (davanti a lei c'era Raffaella Cabini, RS Moto) e aveva terminato in 66sima posizione la prima speciale. È stata l'ultima performance prima che una drammatica coincidenza della sorte ne provocazze l'incidente. La giornata è stata successivamente sospesa dopo la seconda speciale, quando si è diffusa la notizia di quanto accaduto alla giovane concorrente toscana.