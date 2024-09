video suggerito

McLaren nomina Norris primo pilota a Mondiale F1 in corso: Stella svela la reazione di Piastri Alla vigilia del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2024 la McLaren ha deciso di stabilire delle gerarchie tra i suoi piloti: il team principal ha annunciato che si sosterrà Norris e ha rivelato la reazione di Oscar Piastri nel momento in cui ha appreso che sarà la seconda guida fino al termine della stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Quando mancano otto Gran Premi alla conclusione del Mondiale di Formula 1 2024 la McLaren si ritrova sorprendentemente in lotta per entrambi i titoli iridati con la Red Bull ormai nel mirino tra i Costruttori e Lando Norris che, nonostante tra sue scelte e scelte del team abbia disseminato molti punti lungo la strada, ha ridotto sensibilmente lo svantaggio in classifica da Max Verstappen tra i piloti.E se, fino a Monza di fatto non c'era alcuna gerarchia prestabilita tra il britannico e il suo compagno di squadra Oscar Piastri, dal GP dell'Azerbaijan fino al termine della stagione non sarà più così dato che per Norris è arrivata l'investitura ufficiale da prima guida della scuderia di Woking.

Ad annunciarlo è stato il team principal Andrea Stella che in un'intervista alla BBC ha anche spiegato i motivi di questa decisione: "Il concetto generale è che abbiamo una determinazione incredibile a vincere, però vogliamo farlo nel modo giusto. Sposteremo tutto il nostro supporto a Lando, però vogliamo farlo senza compromettere troppo i nostri principi. Che sono quelli dell'interesse della squadra prima di ogni cosa. La sportività per noi è importante, complessivamente nel modo in cui corriamo. E inoltre vogliamo essere leali nei confronti di entrambi i piloti" ha difatti detto l'ingegnere italiano a capo del muretto del team ‘papaya' chiarendo anche perché si sia deciso di rendere pubblica questa nuova gerarchia tra i suoi piloti.

Nella stessa occasione Andrea Stella ha anche svelato qual è stata la reazione di Oscar Piastri nel momento in cui gli è stato di fatto comunicato che in queste ultime 8 gare della Formula 1 2024 dovrà fare da scudiero al compagno Lando Norris anche a costo di cedergli la prima posizione qualora si verificasse nuovamente la situazione venutasi a creare nell'ultimo GP d'Ungheria o anche al via della gara di Monza (in cui il suo attacco ha permesso anche alla Ferrari di Leclerc, poi vittoriosa grazie ad una geniale strategia, di sfilare il britannico che partiva dalla pole).

"Quando gli ho chiesto se fosse disposto a cedere la vittoria, mi ha detto: ‘Mi farebbe male ma se è la cosa giusta da fare adesso, la farò"" ha difatti chiosato il team principal della McLaren confessando dunque che, pur non essendone ovviamente entusiasta, Oscar Piastri ha accettato di mettersi al servizio del compagno di squadra Lando Norris in questa ultima parte di stagione per aiutarlo nella lotta per il titolo iridato con Max Verstappen. Già dall'imminente GP dell'Azerbaijan dunque vedremo se ciò che è stato annunciato verrà poi messo effettivamente in pratica in pista.