Leclerc trionfa a Monza beffando le McLaren, capolavoro Ferrari! La strategia della Rossa è geniale Charles Leclerc vince a sorpresa il GP d'Italia della Formula 1 2024 grazie ad una geniale strategia del muretto Ferrari che fa una sosta in meno degli avversari con i suoi piloti beffando le più veloci McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

A cura di Michele Mazzeo

Un vero e proprio capolavoro quello messo in piedi dalla Ferrari nel GP d'Italia della Formula 1 2024. Sul circuito di casa a Monza a trionfare è Charles Leclerc grazie ad un'azzardatissima strategia che ha visto lui e il compagno di squadra Carlos Sainz fare una sola sosta sorprendendo tutti gli avversari che invece sono stati costretti a fermarsi due volte ai box. Una strategia che ha sorpreso le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris che sembravano avere un passo migliore delle due SF-24 ma non così elevato da contrastare la geniale mossa messa in cantiere dal muretto della scuderia di Maranello.

Un successo incredibile quello del ferrarista arrivato al termine di una gara che aveva visto l'australiano della McLaren prendersi la prima posizione alla prima curva sorpassando il compagno di squadra Lando Norris che partiva dalla pole. Una manovra che aveva permesso anche a Charles Leclerc (che già aveva guadagnato una posizione grazie all'errore commesso da George Russell) di sopravanzare il poleman salendo così momentaneamente al secondo posto (poi perso durante il valzer per il primo pit-stop di giornata). La mossa geniale è arrivata però al momento della seconda sosta quando i due piloti della Ferrari hanno deciso di rimanere in pista per provare ad arrivare in fondo con il set di gomme hard montato in precedenza.

E così, dopo lo splendido lavoro di Carlos Sainz che ha tentato in tutti i modi di rallentare la rimonta delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris per poi chiudere con un comunque ottimo quarto posto, Charles Leclerc è salito in cattedra spingendo al massimo la sua Ferrari senza commettere alcuna sbavatura, nonostante l'inevitabile graining su quelle gomme che alla fine hanno percorso ben 38 giri, arrivare alla bandiera a scacchi con ancora un po' di margine sull'australiano e andare così a cogliere la sua seconda vittoria in carriera a Monza dopo quella del 2019 (che, prima di oggi, era anche l'ultima collezionata dalla Ferrari nel Gran Premio di casa).

Nonostante ciò però la grande delusa del GP di Monza della Formula 1 2024 più che la McLaren è in realtà la Red Bull che ha visto i suoi piloti Max Verstappen e Sergio Perez chiudere rispettivamente al sesto e all'ottavo posto nell'ordine d'arrivo, un risultato che preoccupa in vista delle prossime gare e mette a serio rischio la leadership della scuderia austriaca in entrambe le classifiche iridate. Atmosfera dunque diametralmente opposta a quella che si respira in casa Williams con Alexander Albon che ha concluso in zona punti e il debuttante Franco Colapinto che si è ben comportato chiudendo in dodicesima posizione e in Haas tornata a mettere in cascina punti iridati grazie al decimo posto di Kevin Magnussen (che però, a causa dei due punti di penalità rimediati per il contatto iniziale con l'Alpine di Gasly, ha raggiunto il limite massimo negli ultimi 12 mesi e sarà dunque squalificato per il prossimo GP in calendario, vale a dire quello che si disputerà a Baku, in Azerbaijan, tra due settimane).