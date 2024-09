Formula 1 oggi, orari TV del GP Monza su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc 4° e Sainz 5° con le Ferrari

La mappa del circuito di Monza su cui si corre oggi la gara del GP d'Italia della Formula 1 2024 (fonte Brembo)

Ad ospitare la gara del Gran Premio d'Italia della Formula 1 2024 di scena oggi sarà, come di consueto, lo storico Autodromo Nazionale di Monza che sorge nella splendida cornice del Parco di Monza e che è caratterizzato da lunghissimi rettilinei intervallati da chicane e curve lente che lo rendono unico nel suo genere, curve che sono diventate leggendarie nel corso degli anni (la variante della Roggia, le due curve di Lesmo, la Variante Ascari e la Parabolica).

Sul leggendario tracciato italiano, sui cui si effettueranno 51 giri, si toccano le velocità più alte del Mondiale di F1 (abbondantemente oltre i 330 km/h), e non a caso il circuito di Monza si è guadagnato l'appellativo di "Tempio della Velocità". Il tracciato misura 5.793 metri. Il layout della pista richiede un basso carico aerodinamico, ma anche un perfetto bilanciamento. Il circuito di Monza è molto impegnativo per i motori con le power unit che saranno al massimo della loro potenza per oltre il 70% del giro. La novità però è rappresentata dai nuovi cordoli, meno duri rispetto a quelli precedenti che davano problemi alle sospensioni, che rendono però la pista più piatta e dunque permettono ai piloti di tenere una traiettoria diversa rispetto a quella cui erano abituati fino alla precedente edizione del GP italiano.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, il layout della pista italiana è molto impegnativo per i freni nonostante siano soltanto 6 le frenate che i piloti dovranno affrontare ad ogni giro sul circuito di Monza. La più dura per l’impianto frenante è inevitabilmente quella alla curva 1, la Variante del Rettifilo, con le monoposto che vi arrivano a 328 km/h e scendono a 90 km/h in appena 2,52 secondi nei quali percorrono 119 metri con una decelerazione di 4,6 G.

A vincere lo scorso anno su questo tracciato era stato Max Verstappen che con la sua Red Bull aveva preceduto alla bandiera a scacchi il compagno di squadra Sergio Perez e l'alfiere della Ferrari Carlos Sainz. Per quanto riguarda invece il record del giro più veloce in gara sulla pista di Monza bisogna tornare indietro di vent'anni, cioè all'edizione 2004 del GP d'Italia quando Rubens Barrichello con la Ferrari completò un'intera tornata del tracciato brianzolo in 1:21.046.