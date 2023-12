Max Verstappen sceglie il circuito dei sogni: non è nel calendario di Formula 1, ma è in Italia Il tre volte campione del mondo vorrebbe reinserire in calendario della Formula 1 il tracciato del Mugello. Le motivazioni di Verstappen: “Considerata la pista con tante curve veloci voto il Mugello, guidare lì con una Formula 1 è bello”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Se gli appassionati hanno una serie di circuiti del cuore, figuriamoci i piloti. C'è chi ama correre in determinati tracciati e chi vorrebbe riportarne alcuni nel circus. Di gare ora ce ne sono tante, c'è chi sostiene siano addirittura troppe. La stagione 2024 avrà in programma 24 Gran Premi e sei Sprint Race. Spazio ce n'è poco. Ma sognare non costa nulla. Mentre Hamilton non vede l'ora di rivedere in calendario Kyalami (in Sudafrica), Max Verstappen vorrebbe invece tra le piste del campionato di Formula 1 uno storico tracciato italiano, che solo una volta ha fatto un'incursione in calendario.

Un periodo molto impegnativo, questo dell'off-season per il tre volte campione del mondo, che ha discusso con la fidanzata a un matrimonio, si è visto negare il noleggio di un bolide in Portogallo, dove ha guidato anche una Ferrari e nel mezzo ha rilasciato un'intervista al podcast del team Red Bull (Talking Bull), e in quell'intervista ha risposto ha una domanda: "Se dovessi scegliere un tracciato da ‘sogno'? Un circuito da aggiungere nel calendario quale metteresti?". La risposta è stata netta e rapida: "Per me considerata la pista con tante curve veloci direi il Mugello, guidare lì con una Formula 1 è bello".

Al Mugello la Formula 1 è sbarcata nel 2020. Si corse nel mese di settembre, subito dopo Monza, in quell'annata condizionata dal Covid che portò a una rivoluzione del calendario con il Mugello che organizzò una gara vinta da Hamilton davanti a Bottas e Albon. Un Gp con tre partenze, la seconda dovuta proprio a un incidente di Verstappen che nel primo giro finì a contatto con Gasly e Raikkonen e si ritirò lasciando la sua Red Bull nella ghiaia.

Pare, onestamente, molto difficile pensare a un ritorno del Mugello in Formula 1, essendoci già le gare di Imola e Monza, ma non si può certo escludere che un giorno il tracciato toscano, che ospita gare del campionato di Moto, non possa magari fare un'altra apparizione.

