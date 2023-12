Video di

Verstappen festeggia perché la fidanzata non prende il bouquet della sposa: lei lo incenerisce A un matrimonio in Brasile, Kelly Piquet, la dolce metà del pilota Red Bull, non riesce a prendere il bouquet della sposa. Verstappen festeggia, lei si arrabbia per quella reazione e glielo fa notare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Da quando è legato sentimentalmente a Kelly Piquet, Max Verstappen ha l'abitudine di passare le vacanze di Natale in Brasile, terra natia della compagna, con la quale poi generalmente in Nord America festeggia il Capodanno. Quest'anno in Brasile ci è arrivato un po' prima, e lo ha fatto per un'occasione importante e cioè il matrimonio di Nelsinho Piquet, fratello di Kelly. Una giornata di grande festa che però ha avuto anche un momento di leggere tensione tra Max e Kelly. L'evento scatenante è stato il lancio del bouquet.

Nelsinho Piquet è uno dei sette figli di Nelson, pilota tre volte campione del mondo, che recentemente è stato protagonista solo per espressioni becere. Nelsinho è stato pilota di Formula 1 ed è l'uomo che ha dato vita al Crashgate di Singapore 2008 (quello che ha portato alla causa di Massa, che vuole il titolo Mondiale) ed è convolato a nozze con la sua fidanzata Patsy Zurita. Alla Fazenda Santa Barbara c'erano 280 invitati, tra amici e familiari, che hanno preso parte all'evento e poi alla festa. Un momento importante per gli sposi, ma pure per chi è molto vicino a loro, quindi pure a Kelly Piquet.

Sul finire della cerimonia come tradizione vuole, in ogni matrimonio in ogni angolo del mondo, arriva il momento in cui la sposa deve lanciare il bouquet. E così Patsy Zurita è salita su un palchetto e di spalle si è rivolta alle invitate, che in realtà erano anche mescolate a una serie di invitati. Sempre la tradizione dice che chi prende il bouquet sarà la prossima a sposarsi. Una sorta di passaggio di testimone.

Il bouquet viene lanciato e finisce anche verso Kelly Piquet. In quei pochi secondi Max trema, forse molto più di quanto ha fatto durante tutta la stagione 2023 di Formula 1. Kelly Piquet ci prova ad arraffarlo, ma non ci riesce. Un'altra donna prende il bouquet tra le urla dei presenti. Un video cattura l'esultanza di Verstappen, che forse sente il fiato sul collo della sua dolce metà che magari in tutti questi anni (stanno insieme dal 2021) avrà già iniziato a parlare di matrimonio con l'olandese.

Max non controlla la gioia, Kelly se ne accorge e si infuria. Un momento di rabbia che si nota in un video postato sui social. La brasiliana è davvero furiosa, l'esultanza di Verstappen non gli è piaciuta. Quel: "Oh, yes" fa arrabbiare Piquet che non fa nulla per non rimarcare il proprio disappunto. E qualche parola poco gentile al tricampione del mondo gliele dice. Non è rimasta affatto contenta della reazione di Max, che a conti fatti non sembra pensare per niente al matrimonio.

