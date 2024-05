video suggerito

Le provocazioni di Frimpong, sfotte e tormenta la Roma anche in TV: parole senza rispetto Il difensore olandese del Bayer Leverkusen è stato protagonista degli episodi più controversi e di mancato fairplay della semifinale di Europa League. Col suo atteggiamento ha rischiato di scatenare la rissa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

987 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jeremie Frimpong è il calciatore del Bayer Leverkusen che più di tutti ha sentito la partita contro la Roma e ha interpretato la semifinale di ritorno di Europa League prendendosi la scena in maniera poco ortodossa. Non certo per le prodezze balistiche né per aver sfoderato qualità tecniche tali da annichilire i capitolini. Eppure è stato lui l'attore protagonista degli episodi più controversi, al limite della rissa, che hanno aggiunto tensione a un incontro già carico di emozioni.

Tedeschi in vantaggio per 2-0 (grazie al risultato dell'andata), partono subito forte ma vanno sotto e incassano due ceffoni sul muso (0-2). L'autogol tragicomico di Mancini li porta in finale a Dublino dove troveranno l'Atalanta.

In mezzo a questo bailamme il 23enne difensore olandese si è ritagliato un ruolo speciale: è stato lui a tormentare, provocare, sbeffeggiare i giallorossi per quasi tutta la partita. Appena ha potuto, lo ha fatto. E quale siano state le conseguenze lo si è visto in diretta tv, quando addirittura ha rischiato di prenderle.

Anche al momento della sostituzione non s'è risparmiato, ingaggiando una sorta di ‘spalla a spalla' con Mancini, fino a ridergli in faccia e – mentre tornava in panchina – battibeccare ancora una volta con qualcuno della panchina avversaria.

Sfotto' anche durante le interviste in tv: "Sensazione bellissima"

Finita qua? No, Frimpong non si è accontentato. E durante l'interviste del post partita s'è concesso qualche battuta ulteriore. La sua era la più classica faccia della soddisfazione: ha sorriso di gusto quando gli hanno chiesto di commentare la gara e descrivere le sensazioni provate al triplice fischio.

"È una sensazione fantastica, soprattutto battere la Roma – le parole dell'olandese in tv -. Loro parlavano tanto… quindi sono contento che li abbiamo battuti". In quella battaglia delle parole il difensore s'è trovato a suo agio: ha messo da parte la sportività e s'è dato da fare perché – in guerra come in amore – tutto diventa lecito, soprattutto se in palio c'è una finale di Europa League (e un po' di soldi) da conquistare.

Le provocazioni di Frimpong, s'è divertito a tormentare i giallorossi

A fine incontro, assieme a un compagno di squadra. ha preso in giro Svilar e poi fatto altrettanto con la panchina romanista. L'intervento del quarto uomo ha evitato quell'atteggiamento potesse degenerare in altre situazioni spiacevoli

Ma quella è stata solo la ‘ciliegina sulla torta', in precedenza Frimpong s'era distinto in negativo per un episodio di mancato fairplay: se n'era infischiato di Spinazzola, a terra infortunato e palesemente dolorante, continuando a giocare e cercando il gol. Pellegrini lo ha affrontato a muso duro, rifilandogli anche qualche spintone (per il quale è stato ammonito).

E ancora: al momento del cambio ha mollato una bracciata a Mancini che era nei pressi (poco prima il centrale giallorosso era arrivato faccia a faccia con Xhaka). Ai titoli di coda, la colonna sonora della serata ha completato la beffa: dagli altoparlanti dello stadio è stata diffusa la canzone ‘Bella Ciao'.