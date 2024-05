video suggerito

Il gesto di Mancini prima dell’ammonizione in Bayer-Roma: punta Xhaka e mima una testata Mancini mima una testata contro Xhaka durante il caos creatosi al 20′ di Bayer-Roma di Europa League. Il difensore centrale rischia grosso ma poi viene ammonito per proteste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Al 19′ del primo tempo di Bayer-Roma sul punteggio di 0-0 si accende una mezza rissa nella metà campo giallorossa. Motivo? I tedeschi non hanno messo la palla fuori con Frimpong. Quest'ultimo aveva chiaramente visto Spinazzola a terra infortunato. Attorno al calciatore si crea così subito un capannello di giocatori con Gianluca Mancini che pare essere il più infastidito di tutti. Il difensore della squadra di De Rossi prima si scaglia contro Tapsoba e poi successivamente contro capitan Tah con cui ha un durissimo faccia a faccia.

L'arbitro assiste alla scena.

Ma proprio quando la situazione sembrava essere tornata alla normalità ecco comparire in alto nelle immagini mostrate in tv Mancini e Xhaka andare faccia a faccia. I due si dicono qualcosa e poi il centrale della Roma pare mimare il gesto della testata nei confronti del calciatore della squadra di Xabi Alonso. Xhaka reagisce subito a quel gesto e prova a farsi giustizia trattenuto però dall'accorrente El Shaarawy che prova a calmare tutti. L'arbitro subito dopo ammonirà Mancini, ma per proteste.

Xhaka chiede spiegazioni mentre El Shaarawy interviene per placare gli animi.

Nel corso della stessa azione il direttore di gara ammonisce poi anche Pellegrini e Tapsoba. Un clima infuocato quello che si respira in campo in questi primi 45 minuti in cui la Roma ha poi saputo mettere alle corde la squadra di Xabi Alonso trovando meritatamente il vantaggio. Il rigore su Azmoun era nettissimo e infatti il direttore di gara non ha avuto nessuno dubbio ad assegnare il tiro dagli undici metri. Dalla battuta, vista l'iniziale assenza dall'undici di partenza di Dybala, è andato Paredes che ha insaccato la palla del momentaneo 0-1.

Una rete che ha permesso alla Roma di andare negli spogliatoi, all'intervallo, molto più carica e sicuramente con la consapevolezza di poter affrontare la ripresa con meno frenesia visto che il vantaggio del Bayer si è ridotto. D'altronde la posta in palio per questa partita è altissima. Da un lato c'è una squadra che non ha ancora perso una partita, ed è tra le compagini più in forma d'Europa, dall'altra la Roma di De Rossi che culla il sogno di raggiungere la seconda finale consecutiva dopo quella persa con Mourinho lo scorso anno contro il Siviglia.