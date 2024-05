Chi retrocede in Serie B tra Frosinone, Udinese e Empoli: spareggio possibile in un solo caso

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

La lotta per la salvezza in Serie A si decide alla 38a e ultima giornata. Sono 4 le squadre che devono fare risultato per evitare la retrocessione, e raggiungere Salernitana e Sassuolo che sono già matematicamente in Serie B. Frosinone, Udinese ed Empoli si giocano tutti negli ultimi 90 minuti della stagione. Ecco gli scenari e le combinazioni per salvarsi, con la possibilità anche di uno spareggio.

Serie A, le squadre a rischio retrocessione in Serie B: la situazione in classifica

La lotta per non retrocedere passa dunque per l'ultima giornata di Serie A che prevede lo scontro diretto tra Frosinone e Udinese staccate di un punto. L'altra partita che riguarda la salvezza è Empoli-Roma. Sull'asse Frosinone – Empoli ci si giocherà la permanenza in Serie A in 90 minuti di fuoco domenica 26 maggio.

Il programma dell'ultima giornata di Serie A

Frosinone-Udinese

Empoli-Roma

La classifica attuale della Serie A

Frosinone 35 punti

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29 (retrocesso)

Salernitana 16 (retrocesso)

Cosa serve al Frosinone per non retrocedere in Serie B

Il Frosinone dopo la vittoria sul Monza è la squadra che ha le maggiori chance di salvarsi. La formazione di Di Francesco ha 35 punti e si salverà anche solo pareggiando nello scontro casalingo contro l'Udinese. I gialloblu potrebbero salvarsi anche perdendo, a patto però che l'Empoli non vinca contro la Roma.

Udinese costretto a vincere contro il Frosinone: le combinazioni

L'Udinese dopo il pareggio in extremis con l'Empoli per essere sicura della salvezza deve vincere in casa del Frosinone. La squadra di Cannavaro potrebbe passare anche in caso di pareggio o sconfitta se l'Empoli facesse lo stesso risultato contro la Roma.

Empoli si gioca la salvezza contro la Roma: cosa serve

L'Empoli, beffato nel finale del recupero del match contro l'Udinese, per salvarsi deve vincere contro la Roma. In caso di pareggio dovrebbero sperare in una sconfitta dei friulani contro il Frosinone, per andarsi poi a giocare tutto allo spareggio.

Come funziona lo spareggio salvezza in Serie A

A decidere la terza e ultima squadra retrocessa in Serie B potrebbe essere uno spareggio. Il regolamento prevede che la sfida, da disputare con la formula tra andata e ritorno, si disputi in caso di arrivo al 18° posto di due o più squadre a pari punti. In caso di arrivo a tre, a giocarsi la permanenza in Serie A sarebbero le due formazioni con la peggiore classifica avulsa. Lo spareggio potrebbe concretizzarsi solo tra Empoli e Udinese, sarà così se i toscani pareggiano con la Roma e i friulani perdono a Frosinone.