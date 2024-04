video suggerito

La superiorità di Verstappen in F1 è imbarazzante, gioca durante la gara: “Guardate cosa faccio ora” Nel finale della gara del GP della Cina della Formula 1 2024 il dominatore Max Verstappen si è lasciato andare ad una pericolosa manovra facendo drift in pista con la sua Red Bull richiamando anche in radio l’attenzione del proprio muretto a cui ha fatto correre un brivido. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Nel weekend del Gran Premio della Cina Max Verstappen si è confermato dominatore assoluto di questo Mondiale di Formula 1 2024 vincendo in rimonta la prima Sprint Race dell'anno, centrando la quinta pole position (su cinque qualifiche) in stagione e trionfando senza grossi problemi nella gara della domenica in quello che è il suo quarto successo (su cinque corse) in questo campionato.

Nemmeno i diversi ingressi in pista della Safety Car a Shanghai hanno mai messo in discussione la sua leadership con il tre volte campione del mondo che è arrivato alla bandiera a scacchi con un ampio margine di oltre 12 secondi sul più immediato inseguitore, vale a dire il sorprendente Lando Norris. Una superiorità a tratti imbarazzante per l'olandese della Red Bull che, come accaduto per tutto lo scorso Mondiale F1, sembra avere la noia come unico avversario da battere in gara.

E quanto avvenuto nelle fasi finali della corsa del GP di Cina sembra essere un'ulteriore conferma di ciò. Nel corso dell'ultimo giro infatti Max Verstappen ha aperto le comunicazioni via radio con il suo ingegnere di pista Giampiero Lambiase invitando ad osservare cosa avrebbe fatto da lì a breve: "Guarda la camera onboard ora" ha difatti detto il pilota con tono divertito e con un fare quasi disinteressato rispetto alla vittoria che stava per andare a cogliere.

E nella curva successiva, per nulla spaventato dalla pericolosità della manovra, si è messo a driftare con la sua RB-20 lasciandosi andare a quello che in gergo si chiama un ‘powerslide‘ (facendo cioè scivolare la monoposto dopo il punto di corda per poi, sfruttando la trazione posteriore, uscire di curva in derapata). Il ‘trick', che ha fatto correre qualche brivido al box Red Bull, è riuscito perfettamente e pertanto l'olandese ha potuto proseguire la sua marcia trionfale verso il traguardo diventando l'emblema della superiorità imbarazzante che in questo momento Max Verstappen ha rispetto a tutti gli altri piloti in griglia.

Una manovra pericolosa e del tutto inutile (pensate cosa sarebbe successo se avesse perso il posteriore della vettura finendo contro il muro) fatta solo per divertirsi e sconfiggere la noia di una gara che lo ha visto ancora una volta dominatore indisturbato, che lo stesso pilota non ha affatto nascosto nel momento in cui gli è stata chiesta conferma della volontarietà o meno di quella derapata. "Sì. Ho detto a GP (Lambiase, ndr) di guardare l'onboard. Una vettura di Formula 1 non è fatta per fare drifting, fosse un'auto da rally potresti farlo più marcato. Avevamo molto vantaggio quindi perché non divertici un po'?" ha difatti risposto Max Verstappen ai microfoni dell'emittente olandese Viaplay giustificando il, a suo dire controllato, spavento fatto correre inutilmente alla Red Bull a pochi metri dalla fine di una gara fin lì condotta senza alcun patema.

