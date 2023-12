Max Verstappen in pista al volante di una Ferrari: “Bellissimo tornare a guidare” Sul circuito di Portimao, Max Verstappen è tornato in pista e lo ha fatto a bordo di una Ferrari. Il campione del mondo di Formula 1 ha guidato una Ferrari 296 GT3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Max Verstappen e la Red Bull sono e sembrano un binomio indissolubile. Ma si sa che ogni pilota di Formula 1 desidera correre con la Ferrari, che si rivela comunque un privilegio per pochi. Pensare all'olandese al fianco di Leclerc un giorno è improbabile, ma intanto un giro su una Ferrari Max se l'è fatto. Il tre volte campione del mondo sulla pista di Portimao ha testato una Ferrari 296 GT3, vettura del team di sua proprietà e che disputa il campionato DTM.

Il Mondiale di Formula 1 è finito da un po', le vacanze di Verstappen saranno ancora lunghe, ma il pilota non riesce a stare troppo lontano dal suo mondo e martedì 19 dicembre, come lui stesso ha testimoniato sui suoi account social, è volato in Portogallo e precisamente a Portimao dove è salito a bordo della 296 GT3, la Ferrari del team Verstappen.com che partecipa al campionato DTM. Un test vero, fatto anche con l'onnipresente papà Jos (ex pilota di Formula 1).

Vettura questa che nella passata stagione è stata pilotata da Thierry Vermeulen, classificatosi solo sedicesimo nella classifica del campionato DTM. Ma ora con un tester d'eccezione l'olandese Vermeulen quando tornerà in pista potrà trovare tra le mani una vettura sicuramente più in palla. Max Verstappen postando una sfilza di foto ha scritto a corredo: "Grande essere di nuovo in pista, test con Verstappen Racing".

La Ferrari non era completamente rossa, la livrea aveva sì il colore che distingue le vetture di Maranello ma anche il blu e lo sponsor Red Bull. Pensare che possa essere un antipasto di quanto accadrà tra qualche anno è complicato e al momento irrealistico, ma è certo che vedere Verstappen alla guida di una Ferrari fa un certo effetto.

Pochi giorni fa l'uomo dei record con una Ferrari GT comunque ha vinto la gara virtuale del DNLS del Nurburgring. E chissà che questi non siano piccoli segnali per il futuro, che fanno seguito a una risposta sibillina del team principal della Rossa Frederic Vasseur che tempo fa disse: "Max Verstappen in Ferrari? Mai dire mai".