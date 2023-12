Verstappen vuole noleggiare un’auto ma non può: dietro il rifiuto c’è una paradossale motivazione Paradossale disavventura per il tre volte campione del mondo della Formula 1 Max Verstappen in Portogallo: vuole noleggiare un’auto ma non può perché secondo le regole è troppo potente per lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Disavventura natalizia per il tre volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen che, insieme ad un gruppo di amici, aveva deciso di fare tappa per qualche giorno in Portogallo prima di prendere un volo per il Brasile per partecipare al matrimonio del cognato Nelson Piquet Jr. L'olandese per la sua breve permanenza in terra lusitana aveva prenotato per due giorni il circuito dell'Algarve di Portimao e così arrivato all'aeroporto di Faro, insieme agli altri, si è rivolto ad un autonoleggio per affittare delle macchine con cui raggiungere l'autodromo.

Qui però ha ricevuto una spiacevole sorpresa. Max Verstappen si è visto infatti rifiutare la sua richiesta di avere una Mercedes AMG GT che può raggiungere una velocità massima di 313 km/h. E il motivo ha del paradossale: il noleggiatore ha reputato quella vettura troppo potente per lui. Attenendosi pedissequamente al regolamento interno infatti una macchina di tale potenza poteva essere noleggiata solo a chi ha già compiuto i 30 anni di età. Nessuna eccezione dunque per il 26enne di Hasselt dominatore della Formula 1 negli ultimi tre anni e vincitore del suo primo gran premio in F1 quando di anni ne aveva 18.

Un rifiuto che ha sorpreso Verstappen che ha però accettato la decisione del noleggiatore: "Max è rimasto scioccato quando gli è stato detto che non avrebbe potuto guidare la Mercedes che voleva. È un pilota di F1 esperto, abituato a gestire auto potenti, quindi è piuttosto sorprendente pensare che non gli abbiano permesso di mettersi al volante di questa. Ma queste sono le regole, quindi le ha rispettate" ha infatti raccontato un uomo che faceva parte della comitiva del tre volte iridato al tabloid britannico The Sun.

A quel punto Max Verstappen è stato costretto a scegliere una vettura con una cilindrata inferiore rispetto alla tanto desiderata Mercedes AMG GT virando su una BMW Serie 5 che ha una velocità massima di 250 km/h. L'auto che voleva prendere il campione del mondo in carica della Formula 1 è invece andata al suo manager Raymond Vermeulen.

La società Sixt di autonoleggio è intervenuta pubblicamente riguardo alla paradossale disavventura occorsa a Max Verstappen spiegando che sono state soltanto seguite le regole: "I dipendenti del nostro partner in franchising in Portogallo hanno solo seguito le regole che si presentano per motivi assicurativi. E al fine di trovare una soluzione favorevole al cliente in loco, hanno fornito al signor Verstappen un altro veicolo premium" ha difatti detto al The Sun un portavoce della multinazionale di noleggio auto.

Portavoce della Sixt che ci ha comunque tenuto a sottolineare come, in questo specifico caso, poteva essere fatta un'eccezione alle regole: "Tuttavia, ci possono essere circostanze particolari che giustificano una deviazione dalle regole. Questo è un caso del genere. Ci scusiamo con il signor Verstappen. Potrà noleggiare l’auto che desidera da noi in qualsiasi momento. Naturalmente, non c’è alcun dubbio sulle sue capacità di guida e sulla sua esperienza con auto potenti" ha difatti chiosato il portavoce della società di autonoleggio scusandosi con il tre volte campione del mondo di Formula 1 per il paradossale inconveniente.

