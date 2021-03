Buone notizie per gli appassionati di motociclismo: prosegue il recupero di Marc Marquez in vista del Mondiale 2021 della MotoGP che prenderà il via nel week end del 28 marzo dal Qatar. Dopo aver ricevuto l'ok dei medici ed esser ritornato in sella ad una mini moto la scorsa settimana, questa mattina ha indossato nuovamente tuta e casco e ha girato con la Honda RC213V sul Circuito di Barcellona-Catalunya.

L'otto volte campione del mondo vuole tornare in MotoGP già dal primo appuntamento in Qatar e sta facendo di tutto affinché ciò si realizzi mettendosi così definitivamente alle spalle il brutto infortunio all'omero del braccio destro rimediato a Jerez, nel GP inaugrale della passata stagione, lo scorso 19 luglio e tutti i problemi nati in seguito (le tre operazioni, la pseudo-artrosi e l'infezione). Insieme a lui quest'oggi per il suo ritorno in pista c'era tutta la sua squadra.

Il pilota della Repsol Honda, che è stato di recente in Qatar per ricevere la prima dose del vaccino Pfizer contro il Covid-19, è iscritto al primo appuntamento del Mondiale 2021 della MotoGP, ma non si sa ancora se arriverà pronto per correre o no. Anche se quanto fatto oggi, cioè guidare in pista una moto da strada Honda da 999 cc con motore V4 e 215 CV di potenza a 13.000 giri al minuto e del peso di 160 chili (moto molto simile alla MotoGP), fa ben sperare a riguardo.

Nonostante il crescente ottimismo a frenare l'entusiasmo dei suoi tifosi è lo stesso Marc Marquez che ha reso pubblico il video utilizzando l'hashtag #StepbyStep ("passo dopo passo") come a confermare che anche il ritorno in pista su una moto simile alla MotoGP fa parte del programma di recupero stilato insieme ai medici e alla Honda. Bisognerà dunque attendere qualche altro giorno per capire se venerdì 26 marzo sarà al via della prima sessione di prove libere della stagione in Qatar oppure se ci vorrà qualche altra settimana di preparazione prima di tornare a gareggiare nella classe regina del Motomondiale.