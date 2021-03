Marc Marquez in sella sulle due ruote. È l'immagine che tutti i tifosi della Honda e ammiratori del pilota spagnolo aspettavano da molto. "Un altro piccolo passo" proprio come ha scritto lo stesso 28enne 6 volte campione del mondo in MotoGP sul suo account Instagram accompagnando questa breve didascalia alla foto in cui si mostra a bordo di una bicicletta. Dopo il via libera da parte dei medici arrivato venerdì, Marquez ha colto subito l'occasione per tornare in moto. Secondo Sky Sport, Marquez è tornato in azione sul circuito di Alcarras, 80 chilometri dalla sua Cervera. Lontano da occhi indiscreti, ha dunque iniziato la sua rincorsa per provare a tornare nuovamente in pista. Lo ha fatto correndo a bordo di una bit bike Bucci (una piccola moto da strada).

Al momento, né lo stesso pilota che il team Repsol, hanno comunicato una data precisa in vista del suo ritorno in gara. Le sue condizioni fisiche infatti, sono monitorate giorno dopo giorno. I miglioramenti dopo la frattura al braccio destro che lo ha fermato per quasi un anno, sono però sotto gli occhi di tutti e anche lo scatto pubblicato sui social testimonia i progressi dello stesso Marquez. Presto per dire che tornerà a correre in MotoGP ma lo spagnolo andrà comunque in Qatar per sottoporsi al vaccino anti Covid-19 già somministrato ai suoi colleghi in questi giorni a Losail per i test pre-campionato. Non è ancora chiaro se Marquez potrà essere presente al gran premio qatariota del 28 marzo o in quello del 4 marzo, ma queste immagini sono confortanti.

Marquez in questo momento è stato comunque inserito nella entry-list per il primo gran premio, però può tranquillamente essere sostituito entro sabato mattina prima della FP4. In ogni caso, le sue condizioni restano sotto osservazione. Il pilota spagnolo aveva già comunicato che prima di tornare in pista in MotoGP, avrebbe iniziato a girare a bordo di una 600cc e poi di una 1000cc. Al momento l'immagine di lui in bicicletta sembra essere davvero un piccolo grande passo per lui. Non si è ancora voluto mostrare pubblicamente in moto ma la sensazione è che presto possa davvero rientrare in quel paddock, abbracciare tutto il suo team e soprattutto rivivere le emozioni di girare a bordo della sua Honda.