video suggerito

La dedica speciale di Marquez a Fausto Gresini dopo la vittoria di Misano: “Dal cielo mi ha aiutato” Marc Marquez dedica a Fausto Gresini la vittoria del Gp di MotoGP a Misano. Lo spagnolo ha sfruttato al meglio la breve pioggia caduta su pista: “Qualcuno dal cielo mi ha aiutato facendo cadere qualche goccia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

649 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marc Marquez vince ancora e lo fa a Misano Adriatico nel Gp di San Marino. Lo spagnolo ha voluto dedicare in maniera del tutto particolare ed emozionante questo successo a Fausto Gresini e a tutta la famiglia Gresini. La pioggia di fatto è stata determinante per la vittoria del Cabroncito, autentico fenomeno sul bagnato. Poche gocce, ma decisive per consentirgli di superare Bagnaia e mettersi davanti a tutti fino alla fine. "Quando ho tagliato il traguardo ero felicissimo, ma oggi forse qualcuno dal cielo, forse Fausto Gresini, ha detto: ‘Facciamo cadere qualche goccia’".

Le dichiarazioni rilasciate a Sky da parte del pilota spagnolo sono state molto belle e sentite: "Mi ha aiutato a vincere questa gara, per cui questa vittoria è per la famiglia Gresini”. Le parole di Marquez sono state poi commentate successivamente da Nadia Gresini, team owner: "Quella era la livrea di Fausto di quando correva lui ed è un'emozione incredibile vederlo con questi colori sul podio più alto di Misano Adriatico – ha spiegato -. Sono orgogliosa, tanto e oggi tantissimo perché vederlo correre con quei colori è stata veramente un'emozione molto forte".

Marquez spiega l'importanza della pioggia durante la gara

Marquez ha poi successivamente ancora parlato dell'importanza del fattore pioggia: "Per me la cosa più importante è stata la velocità dopo la pioggia – ha aggiunto ancora -. Quella pioggia mi ha dato sicuramente l’opportunità di andare in testa alla gara, e quando mi sono trovato in testa mi sono detto: ‘Ora cercherò di trovare lo stesso passo che avevo in prova’". Marquez ha poi sottolineato ancora: "Mi sentivo molto bene, guidare molto fluido come Aragon, ma ci siamo e dobbiamo lavorare anche sui piccoli dettagli e ogni volta mi sento meglio su questa Ducati".

Dal punto di vista tecnico poi lo spagnolo ha aggiunto: "Ho provato ad essere primo in gara perché qui sorpassare è difficile, ma avevo un passo simile a Bagnaia e Martin anche se non potevo passare – aggiunge Marquez che ha poi sottolineato – . Quando ho visto Bagnaia dietro ho capito che avevo un po' di più in staccata e lì ho spinto maggiormente. Quello è stato il momento che mi ha dato maggiore fiducia". Un successo importantissimo per Marquez che dopo Aragon ha centrato la sua seconda vittoria consecutiva.