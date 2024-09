video suggerito

Marc Marquez vince anche il Gp San Marino: a Misano lo spagnolo chiude davanti a Bagnaia e Bastianini Marc Marquez vince il Gp di San Marino sul circuito di Misano Adriatico. Lo spagnolo si lascia alle spalle Pecco Bagnaia che chiude in seconda posizione con Bastianini sul podo al terzo posto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez vince il Gp di San Marino sul circuito di Misano Adriatico. Lo spagnolo si lascia alle spalle Pecco Bagnaia che chiude in seconda posizione con Bastianini sul podo al terzo posto. Un risultato ottimo per il campione del mondo in carica dato che Martin ha chiuso lontano dalla zona punti. Inizio importante per Pecco che ha mantenuto la prima posizione per diversi giri fino a quando la pioggia non ha creato il caos pista. Bagnaia non ha cambiato moto rispetto a Martin ma è proprio in quella fase di rallentamento e guida prudente che Marquez ne ha approfittato.

Il Cabroncito, autentico fenomeno sul bagnato, ha sorpassato il ducatista e da quel momento in poi è cominciata un'altra gara. Si pensava che Bagnaia potesse sorpassare da lì a poco lo spagnolo e invece è rimasto alle sue spalle fino a fine gara. Atteggiamento prudente di Pecco forse anche in virtù della posizione di Martin fuori dai giochi e dalla zona punti pesanti. Durante la gara cade invece Morbidelli che aveva iniziato al meglio tra i primi tre. Al termine dell'ultimi giro è così Marc Marquez a vincere ancora con il secondo successo consecutivo negli ultimi due Gran Premi.

Grande delusione invece per Jorge Martin che chiude in quindicesima posizione. Il pilota del team Pramac ha pagato cara la scelta di rientrare subito per prendere la moto da assetto da bagnato con la pioggia. Di fatto il breve temporale è durato poi lo spazio di un giro chiudendo la gara dello spagnolo. In quarta posizione invece ha chiuso Binder con il quinto posto di Bezzecchi ed Alex Marquez in sesta posizione. Fabio Di Giannantonio invece non va oltre la nona posizione mentre Quartararo chiude il suo Gp di Misano in settima casella

L'ordine d'arrivo a Misano

M. Marquez Ducati Bagnaia Ducati Bastianini Ducati Binder KTM Bezzecchi Ducati Marquez Ducati Quartararo Yamaha Miller KTM Di Giannantonio Ducati Espargaró KTM Oliveira Aprilia Zarco Honda Nakagami Honda Bradl Honda Martin Ducati Viñales Aprilia Acosta KTM Fernandez Aprilia Rins Yamaha

Rit.A. Espargaró Aprilia

Rit.A. Fernandez KTM

Rit.F. Morbidelli Ducati