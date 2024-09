video suggerito

Marc Marquez domina ad Aragon, torna a vincere in MotoGP: Martin approfitta del disastro di Bagnaia Marc Marquez domina la gara del GP di Aragon e torna al successo in MotoGP dopo un digiuno di tre anni. Jorge Martin secondo allunga in classifica iridata su Bagnaia protagonista di un incidente nel finale mentre era in lotta con Alex Marquez per il podio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez completa il suo weekend perfetto al MotorLand di Alcaniz vincendo anche la gara del GP di Aragon della MotoGP 2024 mettendo così fine ad un digiuno di successi nella corsa lunga della classe regina che durava da 1043 giorni (l'ultima volta prima di oggi era stata il 19 settembre 2021 a Misano). L'otto volte campione del mondo non ha lasciato scampo ai rivali dominando la gara e andando in fuga fin dai primi metri per quella che è stata una cavalcata solitaria lunga 23 giri.

Il pilota Gresini, già autore della pole e vincitore della Sprint al sabato, sulla pista spagnola ha mostrato una superiorità impressionante tanto da far arrendere il supercombattivo Jorge Martin che, non potendo raggiungere il più titolato connazionale, si è accontentato di blindare la sua seconda posizione che gli ha permesso di aumentare il suo vantaggio nella classifica iridata sul rivale Pecco Bagnaia, protagonista di un'altra partenza complicata con la sua Ducati, che nel finale, mentre era in lotta per il terzo posto con Alex Marquez, ha visto la sua gara finire nella ghiaia dopo un brutto incidente con il più piccolo dei fratelli Marquez. Il campione del mondo in carica dunque lascia Aragon con una corsa per il titolo che si fa in grande salita dato che ora i punti di ritardo da Martin sono 23.

A trarre vantaggio dall'incidente tra Alex Marquez e Pecco Bagnaia è stato il rookie Pedro Acosta che si guadagna la terza posizione finale andando a completare un podio tutto spagnolo insieme a Marc Marque e Jorge Martin. Primo degli italiani alla bandiera a scacchi Enea Bastianini che chiude quinto preceduto anche da Brad Binder. L'alfiere della Ducati ufficiale ha infatti chiuso davanti al gruppo di connazionali formato da FRanco Morbidelli e dai due alfieri del team VR46 Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.