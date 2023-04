Marc Marquez ha un misterioso annuncio da fare ma si pente: salta la conferenza di Jerez L’otto volte campione del mondo Marc Marquez pur essendo ancora infortunato ha indetto una conferenza stampa straordinaria sul circuito di Jerez alla vigilia del GP di Spagna della MotoGP 2023: tanti i rumors riguardo al misterioso annuncio dello spagnolo della Honda con il mistero che si infittisce nel momento in cui la conferenza è stata improvvisamente cancellata.

A cura di Michele Mazzeo

Nel paddock della MotoGP ad animare la vigilia del GP di Spagna ci ha pensato l'otto volte campione del mondo Marc Marquez che ha lasciato intendere per ore di avere un importantissimo annuncio da fare senza però poi svelare il mistero. Dopo aver annunciato il suo forfait in pista anche per il weekend del gran premio di casa ancora a causa dell'infortunio rimediato nella manovra kamikaze di Portimao, infatti, al giovedì mattina l'entourage del pilota Honda ha convocato i giornalisti per una conferenza stampa straordinaria fissata per le ore 14 sul circuito di Jerez de la Frontera.

Inevitabilmente questo ha portato in molti a credere che, visto il travagliato calvario vissuto negli ultimi tre anni dal 30enne di Cervera, l'annuncio riguardasse un suo possibile ritiro anticipato dalle competizioni. Ipotesi avallata anche dal fatto che la MotoGP ha annunciato che trasmetterà in diretta sui propri canali ufficiali la conferenza stampa straordinaria indetta dal leggendario pilota spagnolo. Inevitabilmente l'hype a riguardo è diventato enorme, tanto che la Honda è stata costretta a specificare sui social network che si tratterebbe soltanto di "un piccolo aggiornamento sul percorso di recupero e su ciò che Marc ha fatto di recente".

La specifica della casa giapponese non ha però placato i rumors riguardo al vero motivo di questa conferenza straordinaria convocata da Marc Marquez a Jerez il giorno prima che cominci il GP di Spagna della MotoGP 2023. Sui social network (ma anche tra gli addetti ai lavori) si continuava a vociferare sulle condizioni di salute del pilota e di conseguenza del fatto che il misterioso annuncio riguardasse proprio il ritiro dal Motomondiale dell'otto volte campione del mondo.

L'ultimo atto di questa vicenda non ha però risolto il mistero ma anzi lo infittisce: la MotoGP ha infatti annunciato che la conferenza stampa straordinaria indetta da Marc Marquez per le ore 14 sul circuito di Jerez è stata cancellata e pertanto non si terrà senza aggiungere il motivo per il quale si è presa questa improvvisa decisione che ha lasciato spiazzati tutti. Ancora di più quando si è appreso che il pilota spagnolo parlerà comunque con i media un'ora più tardi ma soltanto per un aggiornamento sulle proprie condizioni fisiche.