Calvario infinito, Marc Marquez salta anche il Gp di Spagna: “Troppo rischioso correre a Jerez” Il pilota spagnolo non prenderà parte nemmeno al Gran Premio di Spagna. Marquez proverà a recuperare per il Gran Premio di Francia. Al suo posto con la Honda correrà Iker Lecuona.

A cura di Alessio Morra

Anche questa stagione sta diventando un calvario per Marc Marquez. Il motociclista spagnolo è costretto a saltare anche il Gp di Spagna di Jerez de la Frontera, in programma domenica 30 aprile. Con questa avrà saltato tre dei primi quattro Gp del campionato di MotoGP 2023. L'annuncio è stato dato dalla Honda e poi confermato sui social dallo stesso pilota. Marquez sarà sostituito da Iker Lecuona.

Marc Marquez dunque non sarà presente al Gran Premio di Spagna a Jerez. I medici hanno consigliato al pilota spagnolo di continuare il suo recupero nelle prossime settimane, dopo l'operazione al primo metacarpo della mano destra un mese fa.

In un comunicato rilasciato dal team Honda il pilota ha spiegato i vari passaggi: "Ieri abbiamo fatto un'altra TAC ed è stato confermato che, nonostante l'infortunio stia procedendo favorevolmente, l'osso non ha ancora finito di guarire e correre a Jerez era rischioso. Insieme al team medico abbiamo deciso di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e tornare a Le Mans.

Mi dispiace molto perdere il Gran Premio di Spagna perché è sempre speciale, per l'atmosfera, per correre a casa e soprattutto per vedere e divertirsi con i tifosi. Continuerò con la riabilitazione e lavorerò per tornare il prima possibile. Grazie per i vostri messaggi di supporto".

Marc Marquez ha iniziato la stagione con una pole in Portogallo, a cui ha fatto seguito un piazzamento sul podio della prima Sprint Race di sempre. Ma in gara a Portimao Marquez ha provocato un brutto incidente, che ha fatto arrabbiare gli altri piloti e gli è costato una penalità (che ancora non ha scontato). Soprattutto è stato lui, il pluri-campione del mondo, ad avere le conseguenze peggiori da quell'impatto.

La frattura del metacarpo non gli ha permesso di correre in Argentina e Austin, e ora pure a Jerez. Proverà a essere in pista invece Enea Bastianini, infortunatosi malamente durante la prima Sprint Race del Portogallo.